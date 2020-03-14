Korona virüsünün Türkiye’ye gelmiş olması dolasıyla Iyaşpark AVM, Iyaş Hipermarket ve Iyaş Bulvar AVM’de gerekli önlemler alınmaktadır. Ziyaretçilerimize daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmek adına elin temas ettiği her alan; yürüyen merdivenler, wc’ler, asansörler ayrıca ortak alanlar, oyun salonu, sinema ve kafeler son teknoloji olan nano gümüş sıvısı ile dezenfekte edilmiştir . Gün içerisinde de görevlilerimiz tarafından dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte AVM girişleri ve ortak alanlarda kolonya ,ıslak mendil ve el dezenfektanı bulunmaktadır. Tüm halkımızı gönül rahatlığıyla Iyaşpark AVM,Iyaş Hipermarket ve Iyaş Bulvar AVM’ye bekliyoruz. Sağlığınız bizim için önemli…IYAŞ BASIN BÜLTENİ