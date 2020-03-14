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Belediye Başkanı Gök. “14 Mart Tıp Bayramı”mesajı yayınladı

Belediye Başkanı Gök. “14 Mart Tıp Bayramı”mesajı yayınladı
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EĞİRDİR BELEDİYESİ BÜLTENİ

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, “14 Mart Tıp Bayramı”
münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan hekimlik mesleğinin önemini hiçbir dönemde kaybetmediğini ifade eden Belediye Başkanımız Veli GÖK mesajında şu ifadelere yer verdi; “Zaman mefhumu olmaksızın çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelinin bütün gayreti; vatandaşlara zamanında ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamaktır. Her alanda büyük bir ivme kazanarak gelişen ülkemiz, ve İlçemiz Eğirdir sağlık alanında da dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur. Bu alanda yapılan çok önemli yatırımlarla sağlık hizmetlerinin etkin ve yaygın biçimde tüm halkımıza ulaşması sağlanmıştır. Çok kısa bir zaman sonrada Eğirdir Devlet Hastanesi hizmete açılacaktır.
Hekimlerimizin yüreklerindeki insan sevgisi ile hastaların kendilerine gösterdikleri küçük bir tebessüm bile onlar için eminim birçok ödülden daha önemlidir.
Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarımız, karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek bu saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yürütüyorlar. Birikimleri ve eğitimleriyle insanları daha uzun ve daha iyi koşullarda yaşatmak, sağlık sorunlarını gidermek için gösterdikleri çabayı takdirle karşılıyoruz. İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren bütün sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramını” kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

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