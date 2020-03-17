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Yeşilay Isparta Şube Başkanı çalışmalarını anlattı

Yeşilay Isparta Şube Başkanı çalışmalarını anlattı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 17.03.2020 14:03
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Başdeğirmen: “Kamu yararına olan yerde biz varız, sizlerde fedakarca hizmet ediyorsunuz”

Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar ve yönetim kurulu üyeleri ile merkezde görev yapanlar Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar ziyarette yapmış oldukları çalışmalar ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in derneklerine vermiş olduğu desteklerden bahsetti.

Belediye tarafından 6 ay önce Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinin kendilerine tahsis edildiğini hatırlatan Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar, şu anda 50 danışanlarının bulunduğunu yine madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlığıyla mücadelede merkezlerinin aktif olarak çalışmaya başladığını kaydetti. Uyar, “Sizleri, meclis üyelerimizi merkezimize davet etmek istiyoruz. Merkezimizde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak isteriz” dedi.

Isparta YEDAM’ın gerek kapasitesi, gerek genişliğiyle, binasıyla, bahçesiyle Türkiye’deki YEDAM’lar arasında en iyisi olduğunu dile getiren Uyar, “Genel Merkezimiz böyle bir yerin tahsis edilmesinden ve sahip çıkılmasından dolayı takdir etmişti. Isparta adına bu konuda çok gururluyuz ve bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

Ziyarette Yeşilay merkezinde görev alan görevlilerde yapılan çalışmalar hakkında Başkan Başdeğirmen’e ayrıntılı bilgiler verdi.

Yeşilay’la birlikte çalışmak ve yaptıkları çalışmalara destek vermenin kendisini mutlu ettiğini ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Isparta YEDAM ülkemize örnek bir merkez oldu. Meclisimizle birlikte sizlere vermiş olduğumuz destek bizleri de mutlu etti. Ülkemizin, çocuklarımızın ve ailelerinin geleceği için önemli bir hizmet veriyorsunuz. Gönül ister ki, sizlere hiç talep olmasın, bir psikolojik destek alınmasın ve çocuklarımız o kötü alışkanlıklara bulaşmasın. Önemli olan size gelmemesi için çocuklarımız, gençlerimiz için o altyapıyı hazırlayabilmek. Size geldikten sonra süreç çok zorlaşıyor. O zorlaşmadan, danışmanlık hizmetinden önce bilgilendirme hizmetini verebilmemiz de çok önemli diye düşünüyorum. Bu konuda da yapacağınız her türlü çalışmada sizlerle birlikte olduğumuzu belirtmek isterim” görüşlerinde bulundu.

Sadece belediye başkanı olarak değil, tüm belediye meclisi üyelerinin oybirliği ile binanın Yeşilay’a tahsis edildiğini hatırlatan Başdeğirmen, “Çocuklarımızın bahçede zaman geçirmeleri, spor sahasını kullanma anlamında, bina içerisinde de salonların bulunduğu bir yer. Sizlerde merkezde ciddi anlamda tadilat yaptınız. Yapılan çalışmaları daha da geliştirerek üst seviyelere taşıyabilmemiz lazım” derken, gönlünün böyle yerlere hiç ihtiyacın bulunmamasını istediğini kaydetti.

Bilinçlendirmenin önemine dikkat çeken ve sadece belediye ve Yeşilay’ın verdiği desteklerin yeterli olmayacağını kaydeden Başdeğirmen, bu işlerin aile ile birlikte yürüyebilmesi gerektiğine işaret ederek ailelere büyük görevler düştüğünü anlattı.

Belediye olarak yapmaları gerenlerden birisinin de çocuklara meşguliyet oluşturacak altyapılar oluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bu altyapıları oluşturmak için çok sayıda çalışmalar yapıyoruz” derken, 17 mahalleye içerisinde basketbol, voleybol, futbol oynayabilecekleri semt sahaları çalışması olduğunu ve bu yıl içerisinde bitirileceğini belirtti. Başdeğirmen, “Kamu yararına olan her şeyde bizler varız. Sizlerde buna fedakarca hizmet ediyorsunuz” görüşlerinde bulundu.
 
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