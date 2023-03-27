İşte Isparta'nın en lezzetli yöresel yemeği: Banma!

Bulgurun taş dibekte dövülüp kaymakla buluştuğu muhteşem tat: Banma!

Gül kokulu Isparta'da tadabileceğiniz enfes bir lezzet: Banma!

Isparta'nın Lezzeti Banma, Yöresel Yemek Kültürümüzde Önemli Bir Yere Sahip

Birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü Türk mutfağı, her bölgesinde kendine has tatlar barındırıyor. Isparta'nın geleneksel yemek kültüründe de önemli bir yeri olan banma, taş dibekte el ile dövülerek hazırlanan bulgurun kaymak kızartmasıyla birleşmesiyle ortaya çıkan bir yemek.Isparta'nın geniş gül bahçeleriyle meşhur olmasıyla birlikte, kaymak kızartmasının sütü de bu bahçelerdeki güllerden elde ediliyor. Yemek adını da kaymak kızartmasının bulgur toplarına banılması işleminden almış.Banma, sadece Isparta'da değil, ülkenin dört bir yanında da severek tüketilen bir yemek haline geldi. Besleyici ve lezzetli olması nedeniyle, yerel yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip.Isparta'ya yolunuz düştüğünde, yöresel yemek kültürünün en sevilen yemeklerinden banmayı mutlaka tatmalısınız.