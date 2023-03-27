Isparta'nın doğal güzellikleri: Metrelerce yükseklikteki doğal tünel ve Zindan Mağarası

Tarihi bir yolculuğa çıkın: Zindan Mağarası'ndan Başpınar Tabiat Parkı'na keşif turu

Hafta sonu kaçamağı için doğal ve tarihi güzelliklerle dolu Isparta'ya gidin

Isparta'nın Aksu ilçesinde yer alan Zindan Mağarası, tarihin derinliklerinde yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan mağara, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Ancak mağaranın en dikkat çekici özelliği, doğal tüneliyle ziyaretçilerine adeta günümüzden tarihe bir yolculuk imkanı sunması.Metrelerce yükseklikte ve genişlikte olan bu doğal tünel, etkileyici bir görüntü sunarken aynı zamanda yürüyüş yapmak isteyenler için de harika bir rota oluşturuyor. Tünelin sonunda ise adeta bir ödül var gibi; Zindan Mağarası'nın görsel şöleniyle karşılaşıyorsunuz.Ancak Zindan Mağarası'nın sadece kendisi değil, çevresindeki doğal güzellikleri de görülmeye değer. Mağara ziyaretinizi tamamlayıp dışarı çıktığınızda karşınıza Başpınar Tabiat Parkı, Sorgun Barajı gibi doğal güzellikler çıkıyor. Bu bölgede haftasonu tatil planı yapanlar için doğa ile iç içe keyifli bir kaçamak olabilir.Isparta'nın zengin tarihine tanıklık etmek isteyenlerin de Zindan Mağarası'na uğraması öneriliyor. Mağarada Selçuklu Dönemi'nden kalma kalıntılar bulunuyor. Bu kalıntılar arasında taş oyma çeşmeler ve insan figürlü kabartmalar öne çıkıyor. Mağaranın içinde ayrıca küçük bir su kaynağı da bulunuyor.Zindan Mağarası'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bölgesi, Isparta'nın görülmeye değer yerleri arasında yer alıyor.