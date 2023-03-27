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YAZARLAR VE ŞAİRLER ANTOLOJİYE BULUŞUYOR

YAZARLAR VE ŞAİRLER ANTOLOJİYE BULUŞUYOR
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YAZARLAR VE ŞAİRLER ANTOLOJİYE BULUŞUYOR

Gülnar Yayınevi tarafından şair ve yazarların eserlerini kitaplaştırabilmeleri için bir fırsat oluşturuldu. "Edebiyat Antolojisi" projesi ile kolektif kitap çalışmasını hayata geçirerek yazar ve şairleri tek kitapta eserlerini toplarken, hem seçkin yazar ve şairlerle aynı eserde yer almak hem de yayın sahibi olmayanların ortak yayınla bir esere imza atmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Şair ve yazarların eserlerini okuyucularla buluşturmak için Gülnar Yayınevi tarafından 28 Mart - 20 Nisan tarihlerinde başvuru imkânı bulunan " Edebiyat Antolojisi" projesine start verildi. Proje kapsamında projeye katılmak için başvuruda bulunan şair ve yazarların eserleri ödüllü şair ve yazarlar Betül Fırat ve İnci Yılmaz Şimşek tarafından yapılacak değerlendirme sonucu projede yer almayı hak kazanan şair ve yazarın eserleri kitaplaştırılacak. Birçok esere imza atan ve antoloji derleyen ve antolojilere katılan Fırat ve Şimşek katılımcı yazar ve şairlerin eserlerini şartnameye uygun olarak beklediklerini ifade ettiler.

Katılımcıların eserlerini değerlendirecek ekip içerisinde yer alan şair ve yazar Fırat, "Bir şair veya yazarın bir eseri tek başlarına ortaya koymaları ve eserlerinin kitaplaştırarak okuyucuyla buluşturması oldukça zahmetli, masraflı ve meşakkatli bir iştir. Bu yüzden birçok şair ve yazar ortaya koydukları eserlerini kitaplaştırarak okuyucuyla buluşturma fırsatı yakalayamamaktadır. Gülnar Yayınevi tarafından hayata geçirilen bu proje sayesinde yazar ve şairimizin birer kitapta toplanacak eserlerinin okuyucuyla buluşma fırsatının doğması sağlanmış oldu. Bu ve bunun gibi projeleri tüm yayın evleri hayata geçirirse ülkemizin şair ve yazar konusunda ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Edebiyat dünyasına yeni yazar ve şairlerin kazandırılması da sağlanmış olacaktır bu vesileyle. Gülnar Yayınevi'ne ortaya koyduğu bu proje için teşekkür ediyoruz" dedi.

Eserleri değerlendirme ekibi içerisinde yer alan yazar Şimşek ise, böyle bir projede yer almaktan son derece memnun olduğunu belirterek, "Böyle bir projenin hayata geçirileceği için gerçekten çok heyecanlıyım. Şair ve yazarlarımız için son derece işlevsel olan bu projede Betül Hanım’la birlikte benim de seçici jüride yer alacak olmam gururumu okşadı. Bu proje sayesinde yazar ve şairimizin eserleri okuyucularla buluşacak. Katılımın oldukça yoğun olacağını düşünüyorum.  Eserleri değerlendirirken oldukça zorlanacağımızdan hiç şüphem yok. Şimdiden çok kıymetli yazarlarla ve şairlere görüşmeye başladık.  Gülnar yayınlarına ve Ramazan Sarıtaş' a da bu projeyi hayata geçireceği için çok teşekkür ederim." diye konuştu.



EDEBİYAT ANTOLOJİSİKATILIM KOŞULLARI
 
PROJENİN AMACI: Edebiyat dünyasına yeni yazarlar ve şairler kazandırmak, yazma deneyimi kazanmak ve yazdıklarımızı gelecek nesillere aktarmak. Dahası kendi yayını olmasa da yazılarının yayınlanmasını isteyenler için fırsat yaratmak.
PROJE HAKKINDA BİLGİLENDİRME:
  1. Her yazarın kendisine ait 1 sayfa (sınırı) verilecektir.
  2. Her yazar, kendi bölümünde öykü, deneme, masal, anı, şiir yazacaktır. (Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir eser olması gerekmekte.)
  3. Projeye katılım ücreti 250 TL’dir.
  4. Her yazara 3 kitap verilecektir.
  5. Yazılacak eser konusu serbesttir, herkes istediği konuyu baz alabilir.
  6. Her yazar bilgisayarda WORD uygulamasında, A5 ebadında, TİMES NEW ROMAN yazı fontunda, 11 punto olacak şekilde yazılarını tamamlayacaktır. (250 kelimelik)
  7. Her eser sahibinin biyografisi WORD uygulamasında, A5 ebadında, TİMES NEW ROMAN yazı fontunda, 11 punto olacak şekilde yazılarak tamamlayacaktır. (250 kelimelik)
  8. Yazısını tamamlayan yazarlarımız, yazılarını infoesanmel@gmail.com adresine AD-SOYAD ve İLETİŞİM NUMARASI ile birlikte gönderecektir.
 
DOSYA ALIM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 28.03.2023
DOSYA ALIM BİTİŞ TARİHİ: 20.04.2023
*Proje, bir grup çalışması olduğu için, dosyalar toplandıktan 4-6 hafta sonra baskıya sevk edilir.
* Dosyalar toplandıktan sonra, kitabın editliği ve iç dizgisi yapılır, ardından kapak yapılarak yazarların onayı alınır.
* Kitap çıktıktan sonra, eser sahiplerine basılı kitapları gönderilecek olup; kargo ücreti talep edilmeyecektir.
* Kadro sınırlıdır, kadroya geç olmadan katılmak isteyen yazarlarımız, bizimle iletişime geçip kadroda yerini alabilir.
* Çıkan antoloji eserin bütün kitap temin noktalarına dağıtımı yapılacaktır.
* Eser sahipleri başvurdukları zaman şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılır ve herhangi bir telif hakkı talebinde bulunmaz
Derleme: İnci YILMAZ ŞİMŞEK-Betül FIRAT
Basım ve Dağıtım: Gülnar Yayınları
 
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