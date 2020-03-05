ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK EĞİTİMLERİ;Engelli Uygulama Merkezi Müd. ve Spor Bil. Fakültesinin ortaklaşa yürüttüğü proje ile özel öğrencilere uzman antrenörler eşliğinde yüzme ve su topu branşlarında eğitimler devam ediyor.