3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü Etkinliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkında 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü etkinliği yapıldı.Döşemealtı İlçesinde bulunan Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine Ziyaretçi Tanıtım Merkezimizde Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa eğitimi verilerek İnteraktif Tabiat Müzemiz gezdirilmiştir.3 Mart Yaban Hayatı Günü dolayısıyla öğrencilerimiz arasında yapılan Yaban Hayatı konulu resim yarışmasında başarılı olan öğrencilerimize kurumumuzca hazırlanan hediyeler takdim edilerek arazide yaban hayatı gözlemi etkinliği yapılmıştır.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü