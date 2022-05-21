Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında İşverenler Günü Konferansı düzenlendi.Düzenlenen konferansa İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Birlik Başkanvekili İsmail Uygun, Mesleki Eğitim Şube Müdürü Murat Özay, oda başkanları ve yönetimleri, meslek liselerinin eğitimcileri, esnaf ve sanatkarlar ile öğrenciler katıldı.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili İsmail Uygun, açılış konuşmasında konferans aracılığıyla Isparta’da işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının ve etkinliğinin artırılması yoluyla işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesinin amaçlandığına vurgu yaptı. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur da konuşmasında; “Ahilik Teşkilatı insanlara ahlâkî eğitim verilmesi, piyasada kalite ve standartların oluşmasına öncülük etmesi, insanları meslek sahibi yapması ve devlet-üretici ve tüketici ilişkilerini düzenlemesi anlamında geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir fonksiyonu üstlenmektedir. Biz ailelerimizin biricik emanetleri olan çocuklarımızı esnaf ve ustalarımıza emanet ediyoruz. Bu emaneti hem ahlaki hem de mesleki anlamda yetiştireceğinize, onları topluma saygın bireyler olarak kazandıracağınıza inancımız tamdır. Z kuşağı bizim kuşaklarımızdan doğal olarak farklıdır. Eski bayramları andığımız gibi eski çırakları anarız. Ancak eski çıraklarımız artık yok. İnanıyorum ki sizlerin yetenekli ellerinde Z kuşağı neslimiz çok daha donanımlı olarak iş hayatında aktif bir rol üstleneceklerdir” dedi.Program, Isparta Rehberlik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Süleyman Kurnaz’ın etkili iletişim konulu semineriyle sona erdi.