19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle Yazla Mahallesinde bulunan Kapa Spor Salonunda kutlandı. Yazla Mahallesi sakinlerinden minik Elif Sara ASLANTÜRK başkan Veli GÖK’ü görünce hemen yanına gitti ona sarıldı. ‘Başkanım Park İstiyorum’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK minik Elif Sara’nın bu hareketine kayıtsız kalmadı. Elif Sara’nın elini tutan ve kurmaylarını yanına alan başkan Veli GÖK minik yüreğin park istediği alana gitti ve imcelemelerde bulundu.Anne Fatime Aslantürk ve Elif Sara Aslantürk’e park yapılması için çalışma başlatılacağı talimatını bizzat yanında bulunan Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Şirket Müdürü Ömer Yılmaz’a verdi. İl Genel Meclisi Süleyman Sarpdağ’da yaşananlara şahitlik etti.Elif Sara ASLANTÜRK’ün park istediği arsa ile ilgili gerekli inceleme ve çalışmalar başkan Gök’ün talimatı ile başlatıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)