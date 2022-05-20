Eğirdir Halk Eğitimi merkezi Tiyatro Topluluğunun Bu yıl hazırladığı Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi A. Bülent Özbirgül’ün yönettiği ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin oynadığı “Entrikalı dolap Komedyası” adlı oyun geniş bir izleyici kitlesi karşısına çıkarak sahne aldı. 2 perdelik oyun yaklaşık iki saat sürdü. Seyirciler yediden yetmişe herkese hitap eden konusuyla, oyuncuların muhteşem performansı karşısında hoşça vakit geçirdiler. Oyunun 2. Gününde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda daire müdürü de izledi. Başarılı performanslarından dolayı Kaymakam Adem Çelik oyunculara ve yönetmenine günün anısına plaket takdim etti. Oyunu kaçıranlar için Bugün akşam saat 20.30 da MAREM toplantı salonunda yeniden oynanacaktır. Tüm tiyatro severleri davetlidir.Eğirdir Kaymakamlığı