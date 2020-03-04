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Isparta MEM 'den Duyuru! sonuçlar açıkladı

Isparta MEM 'den Duyuru! sonuçlar açıkladı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.03.2020 12:45
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının temel amacı gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmaktır.
     2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları sonuçlarına göre 12 lisemizden toplam 16 proje  ön elemeyi geçerek Konya'da 09-12 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan bölge sergisine davet edilmiştir.
      Bu yıl 51.si gerçekleştirilecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Türkiye genelinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere on iki merkezde düzenlenen bölge yarışmalarında birincilik ödülü alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazanmaktadır.
      Konya Bölge Sergisine davet edilen projeler ve okulların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

ISPARTA MEM

TÜBİTAK 2204-A ARAŞTIRMA PROJELERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
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