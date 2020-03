Erasmus Öğrencileri Termessosta

‘I see you, I hear you, I feel you’ adlı Akran Zorbalığı ve Doğaya Karşı Zorbalığın önlenmesi amacıyla düzenlenen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü sorumluluk sahalarından olan Güllük Dağı(Termessos) Milli Parkını ziyaret etti.Koordinatör ülke Estonya başta olmak üzere Polonya, İspanya, Makedonya ve Hırvatistandan gelen 10 öğretmen,20 öğrenci ile Döşemealtı Yeniköy Ortaokulundan gelen 2 öğretmen,17 öğrenciden oluşan gruba Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezimizde Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Eğitimi verilerek etkinlikler yapılmış sonrasında İnteraktif Tabiat Müzemiz gezdirilerek Milli Parkımız hakkında bilgiler verilmiştir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü