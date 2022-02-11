TÜBİTAK’tan 200 Bin TL Sermaye Desteği

Teknoloji odaklı yenilikçi iş fikrinizi gerçekleştirmek için 200.000 TL sermaye desteği, girişimcilik eğitimleri ve birebir mentorluk hizmeti sağlayan BİGGWind programı başvuruları başladı. Başvurularınızı 14 Mart 2022 tarihine kadar www.biggwind.com adresinden yapabilirsiniz.

TÜBİTAK tarafından Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında birinci aşama uygulayıcı kuruluşu olarak seçilen Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yürüttüğü BİGGWind projesi kapsamında girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planına dönüştürmeleri ve iş planı hazırlamaları için gerekli olan eğitim, mentorluk, danışmanlık ve fiziki altyapı olanakları sunuluyor.

