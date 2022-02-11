ISKUDER TAKIMIMIZ ANADOLU ŞAMPİYONASINDA

İlimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen U14 Kızlar Bölge Şampiyonası sona erdi. Grup müsabakalarının sonunda ilimizi temsil eden Isparta Kültür Turizm Spor Kulübü (ISKUDER) Anadolu Şampiyonasına yükselme başarısı gösterdi.Anadolu Şampiyonasına vize alan takımlar şöyle ;*Isparta Kültür Turizm Spor Kulübü (ISKUDER)*İzmir Büyükşehir Belediye Spor*İzmir Yükseliş Spor Kulübü*Antalya Gelişimİlimiz ev sahipliğinde Anadolu Şampiyonasına yükselen tüm takımlarımıza başarılar dileriz.