Mustafa Hanikoğlu, Lokantacılar Odası Başkan adayı oldu

Isparta Lokantacı, Kebapçı, Pastacı Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski Genel Sekreteri ve Keyfi Mangal sahibi Mustafa Hanikoğlu, önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır sektöre hizmet veren Mustafa Hanikoğlu, bütün meslektaşlarından destek beklediğini ifade etti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mustafa Hanikoğlu: “17 sene, içinizden biri olarak odamızda görev yaptım. Sizin sorunlarınızı ve taleplerinizi en iyi bilen kişiyim. Bunları çözüme kavuşturmak için adaylığımı açıklıyorum. 1998 yılında dönemin başkanı Mehmet Taşçıoğlu'nun Genel Sekreteri olarak göreve başladım. 17 yıl odamızın genel sekreterliğini yaptım. Odamıza kayıtlı bütün esnaflarımızı yakından tanıyorum. Sorunları, talepleri, istekleri en iyi bilen kişiyim. Bunların en üst mercide çözüme kavuşturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Esnafımız, işi iyi bilen bir başkana sahip olduktan sonra iş ve işlemlerinin daha kolay bir şekilde yürütüldüğünü görmüş olacak. Bu yolda esnaflarımızı şahsıma destek olmaya davet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

