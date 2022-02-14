Isparta Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Halkoyunları Yarışması yıldızlar kategorisinde il birincisi olan Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Kaymakam Adem Çelik'in de katılımıyla gerçekleşen ziyarette Kaymakam Adem Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğrencileri ve eğitmenleri Uğur Soyçiçek'i tebrik ederek bölge finallerinde başarılar dilediler.