​KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜ AHMET GÜLŞEN BAŞKAN VELİ GÖK'Ü ZİYARET ETTİ

Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet GÜLŞEN beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Suat SÜMENGER ile birlikte Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret ettiler.

İlçemize bugüne kadar yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür eden başkan Veli GÖK Karayolları ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bundan sonra yapılması gereken yatırımları değerlendirdiler.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Başkan Veli GÖK ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karayolları Bölge Müdürü GÜLŞEN ve Müdür Yardımcısı SÜMENGER'e teşekkür etti.



