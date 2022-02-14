3 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışının ardından yaşananlar hakkında iyi ya da kötü eleştiri yapan, düşüncelerini paylaşan tüm halkımız işin perde arkasını hep merak etti. Hizmet alımları neden gecikti, yatırım mı yok soruları başı çeken ve cevap bekleyen sorular oldu.Bu süreçte yapılan çalışmaları yetkili ağızlardan dinledik. Çıkardığımız sonuç personel sıkıntısı, erken olmayan hazırlık sorunları oldu. Şöyleki Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in ilimize gelene, sorunları ve yetkilileri buluşturmak noktasında idariyi ele almasıma kadar kimse ne yapacağını bilemedi. Ardından Bakan ilimize getirildi, elektrik idaresinin izleyeceği yolu Muhtarlar Derneği gösterdi. Kime içinde bakan, vekil, tedaş yetkililerinin de katıldığı Muhtarlar WhatsApp hattı oldu. Kar yağışının ardından 30 saat sonra mücadele yol haritası çıkartıldı. Mahalle muhtarları peşinde, Belediye ekipleri, tedaş ekipleri çalıştı ve uzun soluklu çalışma yapıldı. Sonuçta kazanan Isparta oldu.Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç tıpkı yaz aylarında Sütçüler Bölgesi yangınlarında gösterdiği performansı burada da gösterdi. Neymiş yönetim ve sevki başarmak gerekirmiş, Isparta'da kim ne derse desin Süreyya Vekil bu işi hakkıyla yapıyor. İşini yapmayana fırçasını da atıyor.Isparta'nın temsiliyetinde Süreyya Vekil ve muhtarlarımız koordine konusunda başarıya imza attı. Varsın bunlar yeter bize,başkaları gölge etmesin yeter...KAYNAK: ISPARTA KUM SAATİ DERGİSİ