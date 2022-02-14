isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA HABER: MÜSİAD VE ISUBÜ KAHVALTIDA BULUŞTULAR

ISPARTA HABER: MÜSİAD VE ISUBÜ KAHVALTIDA BULUŞTULAR
TÜRKİYE
15 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
MÜSİAD VE ISUBÜ KAHVALTIDA BULUŞTULAR
MÜSİAD Isparta Şubesi Úyeleri ile beraber Isubü Rektörü Prof Dr İbrahim Diler ,Prof Dr Ahmet Kabul, Öğretim Görevlisi Semih Doğrukol'u ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi Yönetimi Kagem Merkez Müdürü Öğr.Gör.Mustafa Erkan Türkoğlu, Müdür Yardımcıları Dr.Öğr.Gör.Tolga Gül ve Öğr.Gör.Canan Can
Ìşletmede Mesleki Eğitimde Yol Arkadaşlığımız ne durumda?, Nasıl geliştirebiliriz?, Sorunlarımız nelerdir?, Staj Sefer Birliği, 3+1 eğitim modeli hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca Güney kariyer fuarı cumhurbaşkanlığı insan kaynakları koordinasyonunda Batı Akdeniz bölgesi'nde bulunan 16 üniversitenin ortaklığı ile 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu yerleşkesinde bulunan Atatürk spor salonunda öğrencilerin mezunların iş ve staj yeri bulma imkânlarını kolaylaştırmak verilebilecek eğitimler ile gelişimlerine destek sağlamak,
Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi nitelikli istihdama katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan "yetenek kapısı"nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur. "Yetenek Kapısı" platformu gençler ve işverenlerin zamandan ve mekandan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır. Fuara katılan tüm firmalar bu platforma üye olarak yıl boyunca ücretsiz olarak platformdan faydalanma imkanı bulacaklardır.
MÜSİAD Isparta Şube BŞK Yalçın Baysan şu görüşlere Yer verdi.’Isparta Burdur Alanya Antalya Denizli Afyonkarahisar Konya şubelerimizle bu platformda yer almaktan onur duyacağız oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Değerli rektörümüze ve hocalarımıza saygıdeğer üyelerimize içten sohbetleri için teşekkür ediyoruz Rabbim işlerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin’dedi.

KAYNAK: ISPARTA KUM SAATİ DERGİSİ
 
273744570-476307347269648-5042725971276824731-n273779709-476307327269650-3646048036619614741-n273811646-476307343936315-6105084069523849382-n273842990-476307330602983-7984412556177822155-n273867452-476307340602982-7905357152791976861-n273868923-476307350602981-5697628671123461347-n273893476-476307333936316-6429702925907475595-n273894041-476307357269647-2397061681564479399-n273912922-476307337269649-3119018258216396383-n273925387-476307353936314-3478771807405597081-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DE
Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA'DA ENZA HOME'DA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM!
Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık
GÜNDEM OTO MÜZİK ARACINIZDA KEYİFLİ BİR SES KALİTESİ SAĞLIYOR
Isparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe Hazırlanıyor
Haber: Ekonomi uzmanları destek paketini değerlendirdi
HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...
Isparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısı
Isparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı
HABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDI
Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!
ISPARTA HABER: KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARIISPARTA HABER: KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARI
EĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDAEĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA
Başkan Adar, AGRO TV’de Isparta’yı KonuştuBAŞKAN ADAR, AGRO TV’DE ISPARTA’YI KONUŞTU
ISPARTA'DA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİNİZ YENİDEN HAYATA DÖNSÜN!
Vali Vekili Kaymak: Ispartalılar devletine ve milletine bağlı insanlarVALİ VEKİLİ KAYMAK: ISPARTALILAR DEVLETİNE VE MİLLETİNE BAĞLI İNSANLAR
ISPARTA'DA "23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI" MAHALLEDE MAÇ VARISPARTA'DA "23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI" MAHALLEDE MAÇ VAR
Haber: Isparta için meteorolojik uyarı
Haber: Isparta halkına önemli duyuru
Isparta Haber: AEDAŞ'dan Basın Açıklaması
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT
ISPARTA'DA SÜPER MARKETİN ÇATISINA KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ
Isparta'da elektrik fatura tahsilatları ertelendi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Haber: Isparta halkına önemli duyuruHaber: Isparta halkına önemli duyuru09 Şubat 2022
ISPARTA'DA SÜPER MARKETİN ÇATISINA KAR KÜTLESİ DÜŞTÜISPARTA'DA SÜPER MARKETİN ÇATISINA KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ08 Şubat 2022
Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!11 Şubat 2022
ISPARTA'DA KAR YÜKÜNDEN ÇÖKEN ÇELİK ÇATILARISPARTA'DA KAR YÜKÜNDEN ÇÖKEN ÇELİK ÇATILAR07 Şubat 2022
ISPARTA HABER: YENİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIISPARTA HABER: YENİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI08 Şubat 2022
Isparta Haber: AEDAŞ'dan Basın Açıklaması Isparta Haber: AEDAŞ'dan Basın Açıklaması 09 Şubat 2022
Isparta Haber: Kaymakam Vekili Resul TUTAY veda ettiIsparta Haber: Kaymakam Vekili Resul TUTAY veda etti11 Şubat 2022
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKATISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT09 Şubat 2022
ISPARTA HABER: ÇÖKEN DAVRAZ KAPALI PAZAR TEKNİK RAPORUISPARTA HABER: ÇÖKEN DAVRAZ KAPALI PAZAR TEKNİK RAPORU08 Şubat 2022
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!11 Şubat 2022
Isparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısıIsparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısı11 Şubat 2022
Isparta'da elektrik fatura tahsilatları ertelendiIsparta'da elektrik fatura tahsilatları ertelendi08 Şubat 2022
Haber: Isparta için meteorolojik uyarıHaber: Isparta için meteorolojik uyarı10 Şubat 2022
Isparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler UğurlandıIsparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı11 Şubat 2022
ISPARTA'DA ÜNİVERSİTE İŞÇİSİNİ SU KUYUSUNDA ELEKTRİK ÇARPTI ISPARTA'DA ÜNİVERSİTE İŞÇİSİNİ SU KUYUSUNDA ELEKTRİK ÇARPTI 08 Şubat 2022
HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...12 Şubat 2022
HABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDIHABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDI11 Şubat 2022
ISPARTA'DA OKUL SPORLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARIISPARTA'DA OKUL SPORLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI12 Şubat 2022
Isparta'nın balıkçı markası Kaya BalıkIsparta'nın balıkçı markası Kaya Balık13 Şubat 2022
Başkan Adar, AGRO TV’de Isparta’yı KonuştuBaşkan Adar, AGRO TV’de Isparta’yı Konuştu11 Şubat 2022