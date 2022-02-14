MÜSİAD VE ISUBÜ KAHVALTIDA BULUŞTULAR

MÜSİAD Isparta Şubesi Úyeleri ile beraber Isubü Rektörü Prof Dr İbrahim Diler ,Prof Dr Ahmet Kabul, Öğretim Görevlisi Semih Doğrukol'u ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi Yönetimi Kagem Merkez Müdürü Öğr.Gör.Mustafa Erkan Türkoğlu, Müdür Yardımcıları Dr.Öğr.Gör.Tolga Gül ve Öğr.Gör.Canan CanÌşletmede Mesleki Eğitimde Yol Arkadaşlığımız ne durumda?, Nasıl geliştirebiliriz?, Sorunlarımız nelerdir?, Staj Sefer Birliği, 3+1 eğitim modeli hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.Ayrıca Güney kariyer fuarı cumhurbaşkanlığı insan kaynakları koordinasyonunda Batı Akdeniz bölgesi'nde bulunan 16 üniversitenin ortaklığı ile 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu yerleşkesinde bulunan Atatürk spor salonunda öğrencilerin mezunların iş ve staj yeri bulma imkânlarını kolaylaştırmak verilebilecek eğitimler ile gelişimlerine destek sağlamak,Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi nitelikli istihdama katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan "yetenek kapısı"nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur. "Yetenek Kapısı" platformu gençler ve işverenlerin zamandan ve mekandan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır. Fuara katılan tüm firmalar bu platforma üye olarak yıl boyunca ücretsiz olarak platformdan faydalanma imkanı bulacaklardır.MÜSİAD Isparta Şube BŞK Yalçın Baysan şu görüşlere Yer verdi.’Isparta Burdur Alanya Antalya Denizli Afyonkarahisar Konya şubelerimizle bu platformda yer almaktan onur duyacağız oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Değerli rektörümüze ve hocalarımıza saygıdeğer üyelerimize içten sohbetleri için teşekkür ediyoruz Rabbim işlerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin’dedi.KAYNAK: ISPARTA KUM SAATİ DERGİSİ