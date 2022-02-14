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ISPARTA HABER: AYŞEGÜL’CE SAĞLIK KÖŞESİ

ISPARTA HABER: AYŞEGÜL’CE SAĞLIK KÖŞESİ
TÜRKİYE
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AYŞEGÜL’CE SAĞLIK KÖŞESİ
Merhaba sayın sağlıklı yaşam okurları,
Bu ayki sayımızda stresle baş ederken bitkilerden nasıl şifa buluruz sorusuna cevaplar arayacağız.
Stres bu yüzyılın baş edilmesi en zor duygularından bir olmaya her geçen gün biraz daha adaydır.
Ağırlaşan hayat koşulları içinden geçtiğimiz pandemi süreci bu koşulları daha da zorlaştırmaktadır.
Pandemi koşulları insanların sosyalleşerek dertlerini paylaşmasının önüne geçerek kişiyi yalnızlaştırmaktadır.
Sosyal hayatın içinde yer alamayan insan stresle mücadele ederken zorlanmaktadır.
Ayrıca ağırlaşan hayat koşulları içerisinde mücadele etmek stres katsayısını arttırmaktadır.
Dünya genelinde yaklaşık her 2-3 kişiden birinin herhangi bir nedene bağlı olarak uykusuzluk çektiği bilinmektedir.
Uykusuzluğa yol açan çeşitli nedenler arasında;
- Psikolojik faktörler ((%40-55)
- Alkol ve ilaç kullanımı (%15-20)
- Çeşitli akut ve kronik hastalıklar (%10-20)
- Çevre gürültüsü yer almaktadır.
Uykusuzluğa karşı uyku verici ilaç kullanımı her zaman uygun bir tedavi stratejisi olarak kabul edilmemelidir. Bazı durumlarda basit önlemler sorunu çözmede yararlı olabilir. Örneğin yatmadan önce alınan kafein miktarının azaltılması öncelikli bir önlemdir.
- Yemek ve uyku alışkanlıklarının değiştirilmesi
- Hafif bir akşam yemeği
- Yatmadan önce kısa yürüyüşler, hafif egzersiz, ılık bir duş
Uykusuzluk öksürük, soğuk algınlığı veya ağrı gibi şikayetlere bağlıysa yatmadan önce alınacak öksürük ya da ağrı kesici ilacı, uyku ilacından çok daha etkili olabilmektedir.
Uyku ilaçlarının kullanımı ile ortaya çıkan en önemli sorunlar:
-İlaç bağımlılığı
-Sersemlik ve sedasyon gibi günlük aktiviteleri engelleyici etkiler
Bu durum özellikle yoğun iş temposuna sahip işlerde çalışan kişilerin iş yaşamlarında önemli sorunlar yaratabilmektedir.
Bu nedenle sayılan basit önlemlerin etkili olmadığı durumlarda, ikinci önlem olarak bitkisel çaylardan ve bitkisel kökenli ilaçlardan faydalanılabilir.
Ben burada sizlere stresle mücadele ederken faydalanabileceğimiz bitkilerden bahsedeceğim

HYPERICI HERBA- SARI KANTARON
Dünyada en çok kullanılan bitkisel ürünlerden biridir. Popüler olan kullanılışı aslında depresyon tedavisidir. Hafif ve orta şiddetli depresyonda kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken konu, doğru bitki materyalinin, doğru miktarda ve doğru şekilde uygulanmasıdır. 18 yaş altında kullanılmamalıdır.
SARI KANTARON ÇAYI: 2-4 gr parçalanmış bitki üzerine 150 ml taze kaynatılmış 80 C sıcak su ilave edilerek, 10 dk. demlendikten sonra içilir. Günde 3 defa tüketilebilir. 15-20 gün içerisinde belirgin bir yarar görülür. 4-6 haftadan fazla kullanılmamalıdır.

VALERİANAE RADİX KEDİ OTU KÖKÜ
Kedi otu kökü huzursuzluk, gerilim, uyku bozukluklarında etkili olmaktadır.
Etkisi belirli bir süre kullanıldıktan sonra belirginleşmektedir. Özellikle uyku sorunlarının tedavisinde kullanıldığında uyku kalitesini arttırdığı ve kişilerde sabah uyandığında sersemlik, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı gibi yan etkilere yol açmadığı için tercih nedenidir. Basit uyku sorunları için kullanılıyorsa akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce birer fincan içilmesi yeterli olabilir.
ÇAY: Kedi otu kökünün etkili bileşikleri ısıya duyarlıdır, kesinlikle kaynatılmamalıdır. Daha etkili bir çay hazırlamak için kaynatılmış ve ılıtılmış su içerisine istenen etki kuvvetine göre 2-5 gr parçalanmış kök ilave edilerek 1 gece bekletilir. Gün içerisinde 2-3 defa ve sonuncusu yatmadan önce birer fincan içilmelidir.

STROBİLİ LUPULİ-ŞERBETÇİOTU
Gerginlik ve kaygı nedeniyle yaşanan uykusuzluk sorunu için kullanılır. Huzursuzluğu hafifletirken, hazımsızlık ve baş ağrısını azaltır. Eşit miktarda papatya çayı ile karıştırılabilir. Hamilelik döneminde kullanılmaması gerekir. Uzun süre kullanımda kadınlarda adet düzensizliği görülür. Çayı kaynatılmamalıdır.

PASSIFLORAE HERBA–ÇARKIFELEK
Drog huzursuzluk, endişe, uykusuzluk, menstrüasyon ve menapoz dönemlerindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlik gibi şikayetlerde dahilen kullanılır.
ÇAY: 2.5 gr toz edilmiş toprak üstü kısım üzerine 100 ml kaynamış sıcak su ilave edilir. 10 dk. demlendikten sonra içilir. Gün boyunca üç bardak taze demlenmiş çay içilebilir.

LAVANDULA FLOS-LAVANTA
Lavandula angustifolia (tıbbi lavanta); baş ağrısı, migren ağrıları, halsizlik, yorgunluk gibi durumlarda sinir toniği olarak etkili olmaktadır. Yapılan klinik bir araştırmada lavanta kokusunun öğrencilerde öğrenmeyi arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bu şüphesiz doğrudan bir etkiden çok kişilerin ruh halini düzenlemesine bağlıdır.
Lavanta yağı ve çayı tedavide kullanılmaktadır. Lavanta yağı aromaterapik masajda kullanılan başlıca yağlardan biridir. Yağın baş bölgesine uygulanması, koklanması ve banyosu migrende çok etkilidir.
Çay olarak tüketildiğinde uyku bozukluklarının giderilmesinde etkilidir.

MELISSA FOLIUM-OĞUL OTU YAPRAĞI
MELISSA FOLIUM-Oğul otu yaprağı, sinir sistemi rahatsızlıklarında hafif yatıştırıcı etkilidir. Sinirsel kaynaklı uyku sorunları, huzursuzluk şikayetlerinde yararlanılır.
ÇAY: Günde 3-4 kez 1.5 gr yaprak üzerine kaynamış sıcak su ilave edilerek kapaklı bir kapta 10 dk. demlenir.
Daha birçok bitkiyi stresle mücadele ederken kullanabiliriz. Ben burada başlıca olanlarındandan bahsettim.
Unutmamamız gereken bitkilerde ilaçlar gibi yan etkiler oluşturabilir. 12 yaş altı çocuklarda bitki çayı kullanımı tavsiye edilmez. Hamileler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan hastalarda kullanırken muhakkak bir hekim veya eczacınıza danışınız.
Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…
 
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