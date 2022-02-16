ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Denizli ilinin Pamukkale ilçesinden Pluteus mediterraneus (Zeytin mantarı) isimli yeni bir mantar türünü keşfederek dünyaya tanıttı.Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz; Denizli ilinde 2009 yılından itibaren gerçekleştirdiği saha çalışmaları esnasında topladığı bazı mantar örnekleri üzerinde yaptığı araştırmaların sonucunda söz konusu eşsiz mantarın yeni olduğunu tespit ederek dünya mikotasına yeni bir tür katmış oldu.Öğretim Görevlisi Kaygusuz; “ Bu yeni mantar türünün ilk olarak Zeytin (Olea europaea) ağacının altından keşfedilmesi ve zeytinin Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü bir ağaç türü olmasından dolayı, mantarın bilimsel ismini zeytin ağacının yetiştiği Akdeniz bölgesine atfen, “Pluteus mediterraneus” olarak isimlendirdik. Bilim dünyasına tanıtılan bu yeni mantar türü, Almanya'nın taksonomi alanında yayın yapan ‘Nova Hedwigia’ isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayımlandı” dedi.Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'nün de eşlik ettiği çalışmada ağaç diplerinde yetişen mantarlardan Danimarka ve Brezilya'daki laboratuvarlarda incelenmesi için örnekler alındı.Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaptıkları saha araştırmasında yeni bir mantar türü daha bulduklarını da ifade eden Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, "Keşfettiğimiz mantar sadece Akdeniz iklimine özgü olan zeytin ağaçlarının altında yetişiyor. Bu nedenle 'Pluteus mediterraneus' olarak adlandırdık. Denizli'de bulduğumuz yeni mantar türü de bilim dünyasına hayırlı olsun. Bilimsel çalışmalarımızı destekleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'e ile EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.