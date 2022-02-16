Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı İrfan KAŞIKÇIOĞLU, Diyanetsen İl Başkan Yardımcıları Emrah Doğan, Himmet Gürdal, Diyanetsen İlçe Başkanı İbrahim Şenol, yönetim kurulu üyeleri ve Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali EROĞLU ile birlikte Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret ettiler. Hoş sohbet içerisinde gerçekleşen ziyaretten her iki tarafta memnuniyetle ayrıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)