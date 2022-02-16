GÖNÜL RAHATLIĞIYLA VAKİT

GEÇİREBİLECEĞİNİZ BİR RESTAURANT

‘Arzava Işık Krallığı Restaurant’ 14 Şubat Pazartesi günü Çünür Mahallesi Yeni Otogar karşısında hizmete açıldı.İşletmeciliğini Muammer Diktaş’ın yaptığı Arzava Restaurant 14 Şubat Sevgililer Günü’nde lezzet severlerin hizmetine sunuldu. Antik Çağda, Göller Bölgesi’nden Ege Denizi'ne uzanan kuşakta kurulmuş Işık Krallığı'nın adı olan ARZAVA, Eğirdir’den sonra Isparta’ya da Restaurant olarak açıldı.Çünür Mahallesi Yeni Otogar karşısında açılan Arzava Restaurant, hem bütçenize hem de damağınıza hitap ediyor. Önceki gün açılan Arzava’da; Balık çeşitleri, Kırmızı ve Beyaz Et çeşitleri, Salatalar, Mezeler, Kahvaltı çeşitleri, Ara sıcaklar, Soğuk ve Sıcak içecekler, Hamburger ve Sürpriz Oyuncaklı Çocuk Menüleri yer alıyor.Her bütçeye uygun menüsüyle dikkat çeken Arzava Restaurant, güler yüzlü personeliyle de müşterine verdiği önemi ortaya çıkartıyor.Sizler yemeğinizi yedikten sonra çay ve kahvenizi yudumlarken, çocuklarınız ise gözetmen eşliğinde oyun parkurunda oynayabiliyor. Lezzetleriyle farkını gösteren Arzava Restaurantta ayrıca otopark sorunu da bulunmuyor. Arzava’da 150 m2 çocuk oyun alanı, 550 m2’de oturma alanı bulunuyor. Toplam da 1000 m2'lik alanıyla şehrin en büyük restaurantına 0539 949 65 32 numarasıyla ulaşarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.