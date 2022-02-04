Tüm yurtta olduğu gibi ve ilçemizde de kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren özellikle Miskinler-Isparta yolu güzergahında Eğirdir İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Gürlek ile birlikte yolların temizlenmesi çalışmalarını yakından takip eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve tüm belediye personelleri teyakkuzda olarak çalışmalarını sürdürüyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün talimatı ile bugün ve sabah saatlerine kadar Eğirdir Belediyesinin tüm birimleri karla mücadelesini sürdürecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)