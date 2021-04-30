ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI



Emeği ile hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Belediye olarak, çalışan, emeklerini ortaya koyan mesai arkadaşlarımızın daha iyi hayat şartlarına ulaşabilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyor, çalışanlarımızı büyük bir ailenin üyeleri olarak görüyoruz.

Belediyemiz ve şirketlerinde mesai arkadaşlığı yaptığım çalışkan, dürüst ve cefakâr bir şekilde hemşehrilerimize alın teri ve emeğiyle hizmet veren işçi ve emekçi kardeşlerimle sonuna kadar birlikte el ele, omuz omuza yürüyerek, Isparta’mızı daha da ileriye taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, başta personelim olmak üzere tüm işçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve refah içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.