CANKURTARAN YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Antalya istikametinden Akşehir istikametine seyreden 06 CSB 115 plakalı tıbbi malzeme yüklü kamyon, Engili Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak uçuruma uçtu. Olayın ihbarı üzerine sağlık ekipleri, Jandarma ve İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, kamyon sürücüsü Murat Sönmez (55) hayatını kaybetti. Kaza sonucu kamyon taklalar atarak tanınmayacak hale gelirken, kamyonda bulunan tıbbi atıklar da geniş bir alana saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaydan etkilenen aileye başsağlığı dileriz.