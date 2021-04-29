Bu Protokol ile Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, mesleki bilgisi bulunan kişilerin, özel sektör işyerlerinde tecrübe kazanmalarına yönelik olarak yürütülen İşbaşı Eğitim Programlarından; İşyeri Eğitimi aşamasına gelmiş Isparta Uygulamalı bilimler Üniversitesi öğrencilerinin en üst düzey ve oranda yararlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,-Isparta Süleyman Demirel OSB Başkanlığı,-Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanlığı,-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğinde yürütülmesine dair usul ve esasları kapsamaktadır.Bu protokol ile:1- öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya geçirme fırsatını destekliyoruz2- İş kulübü eğitimleri ile iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi hazırlığı ve mülakat teknikleri ile iş bulmalarını kolaylaştırıyoruz.3- Program sonunda deneyim belgesi vereceğiz.4- Program süresince asgari ücretin 2/3’ü tutarında (yaklaşık 2000) cep harçlığı ödeyeceğiz.5- İş kazası meslek hastalığı sigorta primlerini ödeyip (öğrenciler stajyer statüsünden İŞKUR programı katılımcısı statüsüne geçtiklerinden) aynı zamanda program boyunca işverenlerin ödeyeceği staj ücretlerini karşılamış olacağız.6- İşverenlere ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli eğitimi almış kişileri mali yük getirmeden kendi şirket kültürlerine göre yetiştirme ve program sonunda katılımcılar arasından seçerek istihdam imkânı vereceğiz.7- Programımın bu katkılarından dolayı daha fazla işverenin öğrenci almasını bekliyoruz.8- Üniversitemizden mezun eğitimli işgücünün bu programlarla ilimizde istihdamına vesile olup ilimiz işgücü niteliğinin artmasına, eğitimli ve nitelikli işgücü istihdamı ile şirket verimliliğinin artmasını il ekonomisinin güçlenmesini hedefliyoruz.