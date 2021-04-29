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​ISPARTA İŞKUR, ISUBU, ITSO, ISPARTA ORGANİZE SANAYİ VE DERİ ORGANİZE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

​ISPARTA İŞKUR, ISUBU, ITSO, ISPARTA ORGANİZE SANAYİ VE DERİ ORGANİZE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TÜRKİYE
G.Tarihi: 28.04.2021 21:13
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İŞKUR, ISUBU, ITSO, ISPARTA ORGANİZE SANAYİ VE DERİ ORGANİZE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ BASIN BÜLTENİ
 
AMAÇ
  Bu Protokol ile Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, mesleki bilgisi bulunan kişilerin, özel sektör işyerlerinde tecrübe kazanmalarına yönelik olarak yürütülen İşbaşı Eğitim Programlarından; İşyeri Eğitimi aşamasına gelmiş Isparta Uygulamalı bilimler Üniversitesi öğrencilerinin en üst düzey ve oranda yararlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
TARAFLAR
         - Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
-Isparta Süleyman Demirel OSB Başkanlığı,
-Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanlığı,
-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğinde yürütülmesine dair usul ve esasları kapsamaktadır.
   Bu protokol ile:
1- öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya geçirme fırsatını destekliyoruz
2- İş kulübü eğitimleri ile iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi hazırlığı ve mülakat teknikleri ile iş bulmalarını kolaylaştırıyoruz.
3- Program sonunda deneyim belgesi vereceğiz.
4- Program süresince asgari ücretin 2/3’ü tutarında (yaklaşık 2000) cep harçlığı ödeyeceğiz.
5- İş kazası meslek hastalığı sigorta primlerini ödeyip (öğrenciler stajyer statüsünden İŞKUR programı katılımcısı statüsüne geçtiklerinden) aynı zamanda program boyunca işverenlerin ödeyeceği staj ücretlerini karşılamış olacağız.
6- İşverenlere ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli eğitimi almış kişileri mali yük getirmeden kendi şirket kültürlerine göre yetiştirme ve program sonunda katılımcılar arasından seçerek istihdam imkânı vereceğiz.
7- Programımın bu katkılarından dolayı daha fazla işverenin öğrenci almasını bekliyoruz.
8- Üniversitemizden mezun eğitimli işgücünün bu programlarla ilimizde istihdamına vesile olup ilimiz işgücü niteliğinin artmasına, eğitimli ve nitelikli işgücü istihdamı ile şirket verimliliğinin artmasını il ekonomisinin güçlenmesini hedefliyoruz.
 
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