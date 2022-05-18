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Isparta'da ​ISUBÜ, 4. Yaş Gününü Kutluyor

Isparta'da ​ISUBÜ, 4. Yaş Gününü Kutluyor
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ISUBÜ, 4. Yaş Gününü Kutluyor
18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 4. Yaş gününü kutluyor. 
ISUBÜ’nün 4. yaş günü münasebetiyle düzenlenen programda Akademisyenler, Biniş Töreni ile belgelerini aldılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösterisi izleyenleri büyüledi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan programda, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Rektör Diler, “18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan ve Türkiye’nin UYGULAMALI EĞİTİMDEKİ konsept üniversiteleri arasında yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 'Uygulamalı Eğitimde Ortak Akıl' mottosu ile bugün 4 yaşına ulaşmıştır.
Temelleri 1976 yılında Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Isparta Meslek Yüksekokulu ve Eğirdir Su Ürünleri Yüksek Okulu ile atılan ve sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nden doğan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 4 yaşında olmasına rağmen 40 yılı aşan bir tecrübe ve birikimin ürünüdür. 7 fakülte, 1 yüksekokul, 18 MYO ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 25 bine yakın öğrencisi, 700 akademisyenimiz 600 idari personelimiz, ile ülkemiz yüksek öğrenimine hizmet etmekteyiz. Üniversitemiz, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler” kategorisinde 207 üniversite arasında konusunda ülkemizdeki 2 üniversiteden biri olması nedeniyle, ülkemizin ve bölgemizim kalkınmasında öncü roller üstlenen niteliklere sahiptir. Özellikle işyeri eğitimi uygulamaları ile üniversite-sanayi işbirliğini kuvveden fiile çıkaran üniversitemiz, 7+1 ve 3+1 işletmede mesleki eğitim kapsamında kuruluşumuzdan bugüne kadar Lisans ve Önlisans düzeyinde yaklaşık 7000 (4500+2500) işletme ile işyeri protokolü imzalanmış ve bu işyerlerine şimdiye kadar toplam 5975 öğrenci gönderilmiştir. İşyeri ve öğrenci bazlı yapılan anketler sonucunda her iki taraftan da geri dönüşlerde yüksek memnuniyet oranları yakalanmıştır. Bu yıl sonu itibari ile de 10 okulumuz daha işletmede mesleki eğitim sistemine dahil olacaktır.
Üniversite, bir ilin ve ülkenin can damarlarındandır; bilimin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı, uluslararası tanınırlığı olan kurumdur. Üniversite aynı zamanda kültür, sanat, spor ve edebiyatın da neşvünema bulduğu yerdir. Öğrencileri, hocaları ve çalışanlarıyla; çevreye, kente ve sanayiye katkılarıyla güçlü bir oluşum ve sağlam bir iradedir. Gelenekleri ve hafızası vardır; bununla birlikte dinamik bir yapıdadır. Geçmişi ve bugünü değerlendirip değişimi önceden sezerek geleceğe yön verme çabasındadır. Üniversitenin en büyük çıktısı ilimdir ki bu ilim, bilimsel eserlerin ve yayınların yanı sıra dersleri, söyleşileri, projeleri, tasarıları, ürünleri, fikirleri ve baştan başa üniversitedeki tüm kültürel ortamı kapsar. O nedenle bir ilim yuvası olarak üniversite, bireye her şeyden önce özgün düşünce üretmeyi, kendine güvenmeyi ve çevresini en üstün düzeyde şekillendirmeyi öğretir. Bugün 4’üncü yaşına ulaşan üniversitemiz, akademik ve fiziki varlığıyla, eğitim-öğretim hizmetleri, bilimsel faaliyetleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle milletimizin iftihar kaynağı olmaya devam etmektedir.
Üniversitemizde yürütülen tüm bu faaliyetler, stratejik planımızda belirlenen stratejik hedeflerimiz ve  kalite güvencesi sistemi çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde sürdürülmektedir.
Kuruluşundan bu yana Üniversitemizde görev yapmış ve halen çalışmakta olan akademik ve idari personelimiz ile mezun olan ve şu anda okuyan öğrencilerimizin bu mutlu ve gururlu günlerini kutluyorum. İlk günkü heyecanımızla, koyduğumuz hedeflere azimle ve kararlılıkla bundan sonrada hep birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız.  Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş  ilk 10 ülkesinden biri olmayı sizlerle birlikte başaracağız. Bu vesile ile Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, milletvekillerimize, valilerimize, belediye başkanlarımıza, üniversitemize ayni ve nakdi bağışta bulunan hayırseverlerimize, üniversitemize katkılarını esirgemeyen STK’larımıza, bürokratlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.  Üniversitemizin göstermiş olduğu başarılarda asıl söz sahibi olan, fedakarca çalışan siz değerli akademik ve idari personelimize, sevgili öğrencilerimize ve onlara  kucak açan hemşehrilerimize, öğrencilerimizin fedakar ailelerine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adına en kalbi şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
Rektör Diler’in açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından 4. Yaş günü pastası kesildi ve  Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösterisi sahne aldı. Çeşitli kültürlerden göster ve müzik dinletisi sunan topluluk adına Sanat Yönetmeni Şavk Eryürek’e ve Topluluk Müdürü Gökhan Sağlam’a Rektör Diler ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından hediyeleri takdim edildi. 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde 2021 ve 2022 yıllarında akademi dünyasında terfi edenler ve görevine yeni başlayan 75 akademisyene Akademik Biniş Töreni ile belgeleri takdim edildi. Akademisyenlere binişleri ve belgeleri Rektör Diler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Prof. Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. H. Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Dekanlar ve Okul Müdürüleri tarafından takdim edildi. Program sonunda kesilen yaş günü pastası ve Aşçılık bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ikramlar kokteyle misafirlere sunuldu. 
Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Isparta Vali Vekili Ali Taşkın Balaban, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, Yardımcıları Uğur Büyükçulcu ve Fahrettin Gözgün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kdm. Albay Sabri Küyük, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar,  MÜSİAD Başkanı Yalçın Baysan, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, daire müdürleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Okul Müdürleri, akademik ve idari personel, törende belge alacak akademik personelin aileleri ve öğrenciler katılım sağladı.
 
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