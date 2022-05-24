isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

EK GÖSTERGE KONUSU BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

EK GÖSTERGE KONUSU BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.05.2022 19:16
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi ve Türk Tarım Orman Sendikası 32 Nolu Şube Başkanı Süleyman Hilmi Yılmaz
EK GÖSTERGE KONUSU BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI
“Ek gösterge özellikle emekli maaşlarını doğrudan ilgilendiren en önemli maaş kalemidir. Uzun zamandan beri memurlarımız ve emekliler ek gösterge konusunda bir düzenleme beklemektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği açıklanmıştır.
Türkiye Kamu-Sen olarak başından beri, ek gösterge sorununun yalnızca belli unvanlarla sınırlı olmadığını, bütün kamu görevlilerini özellikle emekli aylıkları bakımından doğrudan ilgilendirdiğini ifade ediyoruz.
Memur maaşlarının önemli bir kalemi olan ek gösterge hem görev ücretini hem de emekli maaşını önemli oranda belirlemektedir.
Bu çerçevede yapılacak düzenlemelerde öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polisler yanında müdürler, müdür yardımcıları, şefler, merkez taşra ayrımına tabi tutulanlarla, kurum içi yükselme sınavıyla gelen uzmanlar, idareci konumundaki kamu görevlileri, denetmenler, avukatlar, ek gösterge uygulamasından hiç faydalanamayan teknisyen yardımcısı, şoför gibi Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personel unutulmamalıdır.
Benzer durumların birçok unvanda olduğu da bilinmektedir.
Ayrıca idareciler ve üniversite genel sekreterleri ve yardımcıları açısından da var olan ek gösterge adaletsizliği mutlaka düzeltilmelidir.
Uzmanlıklarda, taşra ve merkez uzmanları arasında ek gösterge bakımından farklılıklar yaşanmakta, uzman kadrosunda bulunan kamu görevlileri kariyer uzmanlar ve diğer uzmanlar olarak farklı kategorilerde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Aynı zamanda ek gösterge uygulamasının belirli bir standardı da bulunmamakta farklı hizmet sınıflarında farklı ek gösterge çizelgesi uygulanmakta, kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personel ek gösterge uygulamasından faydalanamamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu derece ve kademe yükselmesini üst derecelerdeki boş kadronun varlığına bağladığı için birçok kamu görevlisi gerekli şartları taşıdığı halde üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle hak ettikleri derecelere yükselememekte, ek göstergeden faydalanamamaktadır.
Bu sorunlar, ek gösterge uygulamasının bütüncül bir biçimde ele alınması ve yalnızca belli unvanları değil tüm kamu görevlilerini ve tazminat yansıtma oranlarını da içeren kapsamlı bir biçimde değişikliğe tabi tutulması zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Ek göstergesi 3600’ün altında olanlar açısından var olan adaletsizlik giderilmeli, düşük emekli maaşı alanların maaşları ayrıca yükseltilmelidir.
Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir.
Buna göre emekliye ayrılacak kamu görevlisinin ek gösterge rakamı, almaya hak kazanacağı emekli maaşı tutarının belirlenmesinde birincil derecede önem kazanmaktadır.
Ek gösterge rakamlarına bağlı olarak belirlenen, emekli aylıklarına yansıtılacak özel hizmet tazminatı oranları, bilhassa 3600’ün altında ek göstergesi olan kamu çalışanları açısından son derece düşük belirlenmiştir.
Ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır.
Bu adaletsizlik de tüm memurların, daha yüksek emekli maaşı alabilmek adına 3600 ek gösterge talep etmesine neden olmaktadır.
Mevcut gösterge rakamları üzerinden hesaplandığında ek göstergesi 3600 olan bir kamu görevlisi ile ek göstergesi 3600’ün altında olan kamu görevlisinin; emekli aylığı hesaplamasında brüt 2013 TL ile 1342 TL’lik fark oluşmaktadır. Bu durum, kamu görevlilerinin daha yüksek emekli aylığı alabilmek amacıyla 3600 ve üzerinde ek gösterge rakamı talep etmesine neden olmaktadır.
Bu bakımdan ek gösterge sorunun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir. Ek gösterge uygulamasına ek olarak tazminat yansıtma oranlarının da adil bir biçimde düzenlenmesi ve 3600’ün altında ek gösterge alan kamu çalışanlarının emekli maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir.
Bakanlık yetkilileri bu uyarı ve taleplerimizi mutlak surette dikkate almalı ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmelidir. Aksi halde yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme sorunları çözmek yerine yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır”

image
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA KİRAZLI DERE'DE TRAFİK KAZASI
Isparta'da bayanlara müjde! pürüzsüz protez tırnaklar için Sevsen Beauty hizmetinizde
Isparta Valisi Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretleriISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Isparta'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 175. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ISPARTA'DA TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 175. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Isparta’nın tanıtımına katkı sağlayacak Millet Bahçesinde son durumISPARTA’NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK MİLLET BAHÇESİNDE SON DURUM
3 GÜNDE TESLİMAT İÇİN DAVRAZ PREFABRİK!
Isparta'da süt ürünleri ve yöresel lezzetler durağınız Ton Ton Süt Şarküteri
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİY YARALANADI VE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Isparta'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
ISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI VİDEO HABER
KİM NE KADAR ZAM ALACAK?
Isparta Ticaret Borsası ve SDÜ arasında Coğrafi İşaret Protokolü İmzalandıISPARTA TİCARET BORSASI VE SDÜ ARASINDA COĞRAFİ İŞARET PROTOKOLÜ İMZALANDI
​MİNİKLER ISPARTA MASA TENİSİ TAKIMIMIZ TÜRKİYE İKİNCİSİ​MİNİKLER ISPARTA MASA TENİSİ TAKIMIMIZ TÜRKİYE İKİNCİSİ
ISPARTA'DA 3X3 SOKAKLAR BASKETBOL TURNUVASI ISPARTA'DA 3X3 SOKAKLAR BASKETBOL TURNUVASI
Isparta Modern Huzurevine KavuşuyorISPARTA MODERN HUZUREVİNE KAVUŞUYOR
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla KutlandıISPARTA'DA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Son dakika haber Ömer Seymenoğlu’na yeni atama!
Isparta Valisi Aydın Baruş Görevine Başladı
ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN 19 MAYIS MESAJI
25. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı açıldı
Isparta, Vali Ömer Seymenoğlu’na Güllerle Veda EttiISPARTA, VALİ ÖMER SEYMENOĞLU’NA GÜLLERLE VEDA ETTİ
ISPARTA ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022ISPARTA ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022
İşte madde madde 3600 ek gösterge düzenlemesi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN'DEN TEPKİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?KİM NE KADAR ZAM ALACAK?20 Mayıs 2022
ISPARTA ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022ISPARTA ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 202217 Mayıs 2022
25. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı açıldı25. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı açıldı18 Mayıs 2022
Isparta, Vali Ömer Seymenoğlu’na Güllerle Veda EttiIsparta, Vali Ömer Seymenoğlu’na Güllerle Veda Etti17 Mayıs 2022
Isparta'da Renklerin Dansı Resim SergisiIsparta'da Renklerin Dansı Resim Sergisi19 Mayıs 2022
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla KutlandıIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı19 Mayıs 2022
Son dakika haber Ömer Seymenoğlu’na yeni atama!Son dakika haber Ömer Seymenoğlu’na yeni atama!18 Mayıs 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİY YARALANADI VE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİY YARALANADI VE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ21 Mayıs 2022
Isparta'da süt ürünleri ve yöresel lezzetler durağınız Ton Ton Süt ŞarküteriIsparta'da süt ürünleri ve yöresel lezzetler durağınız Ton Ton Süt Şarküteri22 Mayıs 2022
Isparta Modern Huzurevine KavuşuyorIsparta Modern Huzurevine Kavuşuyor20 Mayıs 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI VİDEO HABERISPARTA'DA TRAFİK KAZASI VİDEO HABER21 Mayıs 2022
Isparta'da bayanlara müjde! pürüzsüz protez tırnaklar için Sevsen Beauty hizmetinizdeIsparta'da bayanlara müjde! pürüzsüz protez tırnaklar için Sevsen Beauty hizmetinizde21 Mayıs 2022
ISPARTA'DA KİRAZLI DERE'DE TRAFİK KAZASIISPARTA'DA KİRAZLI DERE'DE TRAFİK KAZASI23 Mayıs 2022
ISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIRISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR21 Mayıs 2022
Isparta Valisi Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretleriIsparta Valisi Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretleri20 Mayıs 2022
Isparta Valisi Aydın Baruş Görevine BaşladıIsparta Valisi Aydın Baruş Görevine Başladı18 Mayıs 2022
Vali Seymenoğlu Isparta’ya veda ederken son ziyaretini anlamlı bir yere gerçekleştirdiVali Seymenoğlu Isparta’ya veda ederken son ziyaretini anlamlı bir yere gerçekleştirdi17 Mayıs 2022
EĞİRDİR HALK EĞİTİMİN PROFESYONEL TİYATROCULARI BÜYÜLEDİEĞİRDİR HALK EĞİTİMİN PROFESYONEL TİYATROCULARI BÜYÜLEDİ20 Mayıs 2022
Isparta Ticaret Borsası ve SDÜ arasında Coğrafi İşaret Protokolü İmzalandıIsparta Ticaret Borsası ve SDÜ arasında Coğrafi İşaret Protokolü İmzalandı20 Mayıs 2022
​Isparta Belediyesi kent estetiğine renk katıyor​Isparta Belediyesi kent estetiğine renk katıyor17 Mayıs 2022