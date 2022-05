Yeşilay'ın ev sahipliğinde 70 ilde düzenlenen 10. Yeşilay Bisiklet Turu'nun Isparta ayağına Yeşilay Isparta Şubesi, Isparta Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Isparta Bisiklet Topluluğu ve SDÜ Genç Yeşilay katıldı.Tur Yıldırım Şekerleme önünden başladı. Turda katılımcılar, İstanbul Caddesi üzerinden battı çıktıyı takip ederek Mimar Sinan Caddesini takip ederek Valilik önüne geldi.Turunun tamamlanmasının ardından toplu fotoğraf ve videolar alındı. Katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR ;“Uzun bir aradan sonra, bugün burada sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişinin katılım sağladığı, artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz.Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte sizlerle bir araya gelmiş olmak bizler için çok değerli. Biz, sizlerin desteğiyle çok daha güçlüyüz!Daha nice etkinlikte sizlerle, bir araya gelmek dileğiyle. Saygılarımla.” Dedi.Tura katılanlardan Isparta Bisiklet Topluluğu Aydın AKYOKUŞ, “Yeşilay ile beraber organizasyona katıldığımız için çok mutluyuz, sporun gücüne inanıyor ve herkesi spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.