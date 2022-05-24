ESNAF CEBİNDE

İLK ETAPTA ISPARTA

ARDINDAN ANTALYA VE BURDUR

UYGULAMAYA KATILACAK

AÇIKLAMA BİRLİK BAŞKANI AHMET TURAL'DAN GELDİ

Isparta'da faaliyet gösteren yerel esnaflara, çevrimiçi yemek ve market siparişi verme imkanı sağlayan mobil uygulama Esnaf Cebinde'nin tanıtımı yapıldı.

Esnaf Odaları Birliği ile Göller Bölgesi Teknokent KMA yazılım firması işbirliğiyle esnaf ve sanatkârlara düşük komisyon bedeliyle e ticaret üzerinden satış ve pazarlama imkanı sağlanıyor. Esnaf Cebinde uygulamasının lansman ve basın toplantısı Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya İl ve ilçelerden oda başkanları ve yönetimi ile SDÜ Rektör Yardımcısı Murat Ali Dulupçu ve TEKNOKENT KMA YAZILIM temsilcileri katıldı.

Bu uygulama üniversite öğrenci sayısının fazla olması büyük etken oldu.

Bu uygulama ile alınan yılda 85 milyon lira komisyon, yarıya indirilecek. Uygulama haziran ayında başlatılacak.