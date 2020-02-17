MİNİKLERE EĞİRDİR BELEDİYESİ DESTEKLERİ İLE

‘SIFIR ATIK’ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile ‘Pilot Bölge’ olma yolunda ilerlediğimiz şu günlerde Belediyemizin ‘SIFIR ATIK’ çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.İlçemiz Mehmet Akif Ersoy İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Esma YILMAZ ve Fatma YÜCEDAĞ’ın yürüttüğü ‘GERİ DÖNÜŞÜMÜ HOR GÖREN, GELECEĞİ ZOR GÖRÜR.’ İsimli e.Tuwinning projesi ve ülkemiz çapında yürütülen ‘SIFIR ATIK’ Projesi kapsamında, geri dönüşümü desteklemek amacıyla 276 öğrenciye bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitimi Eğirdir Belediyemiz Çevre Mühendisi Pınar KESİKTAŞ ve ASL Geri Dönüşüm Çevre Mühendisi Seda BAZANCIR verdiler.Çevre Mühendisi Seda BAZANCİR geri dönüşümün ne olduğu, nasıl yapıldığı, önemi ve öğrencilerin okullarında ve evlerinde geri dönüşümü nasıl yapacakları gibi konularda bilgilendirme yaptılar. Eğitim oldukça faydalı ve keyifli geçti. Eğirdir Belediyesinin hediye olarak gönderdiği boyama kitapları ve not defterleri öğrencilerimize dağıtıldı. İç mekan kutuları okulumuza yerleştirildi.Okul yöneticileri eğitimleri için Belediye Başkanımız Veli GÖK’e, Belediyemiz mühendislerine, ASL Geri Dönüşüme ve emeği geçen Eğirdir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, dediler.