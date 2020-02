EĞİRDİR BELEDİYEMİZİN DESTEKLERİYLE

Tebrikler Prof. Turan Yazgan Anadolu Lisesi Öğrencileri.SDÜ Mühendislik Fakültesinde 16.02.2020 tarihinde SDÜ BEST (High School Best Engineering Competition, Isparta Liseler Arası BEST Mühendislik Yarışması) final etkinliğine okulumuzda düzenlenen ön elemede birinci olan 11/B sınıfı öğrencileri İbrahim Çakır, Emin Özdamar, Hüseyin Dinçtürk ve Mustafa Çemrek'ten oluşan "Hallederiz" takımı katıldı. Yarışma sonucunda Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu lisesi "Hallederiz" takımı, içerisinde Isparta Fen Lisesi ve Ted Kolejinin de bulunduğu takımların arasından büyük bir başarıyla birinci oldular.Eğirdir Belediyemizin destekleri ile yarışmaya katılarak gururumuz olan öğrencilerimizi Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK tebrik ederek başarılarının devamını diledi.