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YARIŞMADA ISPARTA BİRİNCİSİ OLDULAR!

YARIŞMADA ISPARTA BİRİNCİSİ OLDULAR!
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Eğiğrdir Blediyesi Bülteni

EĞİRDİR BELEDİYEMİZİN DESTEKLERİYLE
KATILDIKLARI YARIŞMADA
ISPARTA BİRİNCİSİ OLDULAR.
Tebrikler Prof. Turan Yazgan Anadolu Lisesi Öğrencileri.
SDÜ Mühendislik Fakültesinde 16.02.2020 tarihinde SDÜ BEST (High School Best Engineering Competition, Isparta Liseler Arası BEST Mühendislik Yarışması) final etkinliğine okulumuzda düzenlenen ön elemede birinci olan 11/B sınıfı öğrencileri İbrahim Çakır, Emin Özdamar, Hüseyin Dinçtürk ve Mustafa Çemrek'ten oluşan "Hallederiz" takımı katıldı. Yarışma sonucunda Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu lisesi "Hallederiz" takımı, içerisinde Isparta Fen Lisesi ve Ted Kolejinin de bulunduğu takımların arasından büyük bir başarıyla birinci oldular.
Eğirdir Belediyemizin destekleri ile yarışmaya katılarak gururumuz olan öğrencilerimizi Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



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