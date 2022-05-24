Eğirdir Çocuk Şenliği ilçemizde kalabalık kortej yürüyüşüyle başladı.Kaymakam Adem Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Belediye Başkanı Veli Gök ve diğer protokol üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen şenlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU açılış konuşması yaptı.Halk oyunları, SDÜ Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Şarkıları Korosu, 11 atölye çalışması (Montessori, İlk Yardım, Deney, Müzik, Kodlama, Baskı, Örüntü, Yarış Parkuru, Akıl ve Zeka Oyunları, Geleneksel Oyunlar), SDÜ Çocuk Gelişimi Bölümünün Materyal Tasarım Sergisi ve 7 ayrı gösteri ile eğlenceli bir program gerçekleşti. Şenlikte 40 öğretmen görev alırken 500’den fazla çocuk aktif katılım gösterdi. Çocuklar pamuk şekeri dağıtımı ve şişme parkla mutlu oldular.Eğirdir Kaymakamlığı