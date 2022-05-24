EĞİRDİR BELEDİYESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE SIFIR ATIK PROJESİNİ ANLATTI.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN tarafından başlatılan ‘SIFIR ATIK’ Projesi ’ Eğirdir’de Belediye Başkanı Veli GÖK tarafından başlatılmış ve ilçemiz ‘SIFIR ATIK’ projesinde başarı sağlamıştı. Bununla da yetinmeyen Eğirdir Belediyesi ‘SIFIR ATIK PARKI’nı oluşturmuştu.Türkiye’nin bir çok il ve ilçesine örnek olan Eğirdir Belediyesi ‘SIFIR ATIK’ Projesini başta belediyeler olmak üzere kurumlara da anlatmaya devam ediyor.Bu kapsamda Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ‘Sağlık Yönetimi Bölümü’ öğrencileri ‘Atık Yönetimi’ dersi kapsamında Eğirdir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ Eğirdir Belediyesi Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş tarafından online olarak anlatıldı.Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi idareci ve öğrencileri Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve personelini tebrik ederek yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)