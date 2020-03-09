SAREM BÜLTENİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantıya TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ, Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU, AK Parti Isparta Milletvekili Recep ÖZEL, Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN, Tarım ve Orman bakanlığı bürokratları ile birlikte enstitümüzü temsilen Enstitü Müdürümüz Şakir ÇINAR ve Enstitü Müdür Yardımcısı Fuat BİLGİN katıldı.Isparta SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü