Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK geçtiğimiz Cuma günü Antalya’ya giderek ilçemiz için önemli ziyaretler gerçekleştirdi.Bildiğiniz gibi ilçemizin su şebeke hattının yenilenmesi gerekiyor, buna paralel olarak su şebekesi ve doğalgaz projesinin aynı anda işleme alınması öngörülüyor.Başkan Veli GÖK ilk olarak Antalya İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçal’ı makamında ziyaret ederek Eğirdir’in şehir içi içme suyu ve kanalizasyon yenilenmesi konusunu görüşerek istişarelerde bulundular.Daha sonra İlçemiz merkezinde bulunan tarihi kalenin restorasyonu için Roleve ve Anıtlar Müdürü Handan Kısır’ı makamında ziyaret eden Başkan Gök Kale restorasyonu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.Buradan sonra TEDAŞ Antalya Akdeniz Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Veli Gök GES Projesi yatırımı hakkında istişarelerde bulundu. Bilindiği gibi İlçemizde yıllık 5 milyon elektrik giderimiz var. Söz konusu proje hayata geçtiğinde yıllık 3 milyon TL. tasarruf sağlanması düşünülüyor.Başkan Veli Gök son olarak Antalya Liman Başkanı Serhan Özkanlı’yı makamında ziyaret ederek Eğirdir Limanımızda tamamlanmak üzere olan inşaatın revizyon çalışmaları hakkında görüşme gerçekleştirdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirdiği önemli ziyaretler oldukça faydalı geçti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)