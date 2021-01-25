Aşı listesinde, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler sıralamasında Barolar Birliği'nin de yer alması gerektiğini aktaran Avukat Latif Cem Baran, avukatların hem taşıyıcılık hemde temas olarak yüksek risk altında olduğunu vurguladı.Pandemi sürecinde adliyelerin kapatılmasına varan önlemlerin alındığını hatırlatan Baran, halen pandemi riskinin devam ettiği günümüzde avukatlarında yüksek risk altında çalıştığına dikkat çekti. Her gün onlarca dosya ve evrakla temas ettiklerini, mahkemelerde geçirilen süre ve temas edilen insan sayısının da dikkate alınması gerektiğini aktaran Baran " Bu hususun aydınlatılması ve tahsisi genel sağlık ve adaletin tesisi için önemlidir" dedi.Avukat Latif Cem Baran Baran yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşı uygulanacak meslek grupları açıklandı. İlk sırada son derece elzem önem taşıyan sağlık çalışanlarımız yer alıyor. Listede meslek ve risk grupları yer alırken yapılan açıklamada "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" ifadesi yer alıyor. İlgili listede 2. Grupta Adalet Bakanlığı yer alırken maalesef meslektaşlarımız, Barolar Birliği yer almamaktadır. Konunun yeniden değerlendirilerek, avukatların taşıdığı riskin göz önüne alınması gerekmektedir. Günlük temas edilen kişi ve dosya sayısı ve hastalığı ağır geçirme, hastalığa maruz kalma riski de gözetilerek, 2 aşama sektör listesine Barolar Birliği de alınmalıdır" dedi.Listeye göre, 1. aşamada sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanıyor. İkinci aşamada ise hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler ve 50-64 yaş arası bireyler aşı olacak. 3. aşamada kronik rahatsızlığı olan kişiler yaş gruplarına göre sıralanarak aşılanacak ve geriye kalan grupların aşılanmasıyla üçüncü aşama tamamlanıyor. 4. aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtiliyor.