Yalvaç Kılıçarslan Yerleşkesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğiYalvaç MYO Aşçılık programı hocalarının organize ettiği ve geleneksel hale gelen Dünya Kadınlar Günü kutlaması bu yıl 4.kez Yalvaç MYO'da gerçekleştirildi. Yalvaç Kılıçarslan Yerleşkesinde bulunan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yalvaç Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında çalışan akademik ve idari kadın personeller etkinlikte bir araya geldi. Kutlama tüm kadın çalışanlara ve etkinlikte görevli kadın ögrencilere çiçek takdimi ile başladı. Ardından aşçılık bölümü hoca ve öğrencilerinin hazırladığı ikramlar eşliğinde Kılıçarslan yerleşkesinde görev yapan tüm kadın personel bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.Bu vesile ile Yalvaç MYO olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.ISUBÜ