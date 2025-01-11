İş Güvenliği ve Sağlık Düzenlemesi 12 Yıl Sonra Yürürlüğe Girdi

12 yıl ertelendi, artık zorunlu: Uymayanlara ağır para cezası!

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanmasına rağmen, 12 yıldır yürürlüğü ertelenen iş güvenliği ve iş sağlığı düzenlemesi, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya konuldu.

1 Ocak itibarıyla, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu, çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm iş yerlerini kapsayacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının azaltılması ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Hangi İşyerlerini Kapsıyor?

Yeni düzenleme, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli tüm iş yerlerini kapsıyor. Bir kişi dahi çalıştıran iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulması artık zorunlu.

Kapsama giren iş yerlerinden bazıları şunlar:

Muhasebe, avukatlık ve danışmanlık büroları

Bilgisayar yazılım ve bilişim şirketleri

Kreşler, anaokulları, özel eğitim merkezleri

Marketler, giyim ve teknoloji mağazaları

Küçük restoranlar, kafeler, oteller ve pansiyonlar

Sanat galerileri, müzeler, tiyatrolar

Eczaneler ve poliklinikler

Hangi Uzmanlar Görev Yapacak?

Az tehlikeli iş yerleri: C, B, veya A sınıfı iş güvenliği uzmanları

C, B, veya A sınıfı iş güvenliği uzmanları Tehlikeli iş yerleri: B veya A sınıfı uzmanlar

B veya A sınıfı uzmanlar Çok tehlikeli iş yerleri: Sadece A sınıfı uzmanlar

Uymayanlara Yüksek Cezalar

Kanuna uymayan iş yerlerini yüksek para cezaları bekliyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmadığı tespit edilen iş yerlerine, her iki ihlal için ayrı ayrı ceza kesilecek.

Az tehlikeli iş yerlerinde: 50’den az çalışanı olan iş yerlerine: 92 bin 403 TL 50’den fazla çalışanı olan iş yerlerine: 138 bin 604 TL

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde: Daha ağır cezalar uygulanacak.

Kanunun hayata geçirilmesiyle birlikte iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı oluşturulması hedeflenirken, cezalara karşı işverenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.



