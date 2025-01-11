Türkiye Genelinde Elektrik Sayaçları Değişiyor! Akıllı ve Milli Sayaç Dönemi Başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de enerji tüketiminde devrim niteliğinde bir adım atarak, 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm elektrik sayaçlarının "akıllı ve milli" hale geleceğini duyurdu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (Elder) 15. Sektör Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, yeni akıllı sayaçların enerji verimliliğini artıracağını ve tüketicilerin enerji tasarrufu yapmasını sağlayacağını belirtti. Yılmaz, “Bu sayaçlar, tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler sunarak kullanıcıları bilinçlendirecek. Ayrıca, kesinti ve teknik kalite verilerinin kayıt altına alınması, olası sorunların hızlı çözümüne katkı sağlayacak.” dedi.

Elektrik Kesintilerine ve Kaçak Tüketime Son

Yılmaz, Türkiye'de elektrik tüketiminde en büyük sorunlardan birinin kesintiler ve kaçak elektrik kullanımı olduğunu vurguladı. Yeni akıllı sayaç sistemiyle bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yılmaz, "Elektrik kesintilerinde azalma olduğu kalite göstergeleriyle sabitleniyor. Ancak hala kurumumuza en çok şikayet elektrik kesintileri konusunda geliyor. Bu, çözülmesi gereken öncelikli bir sorundur.” ifadelerini kullandı.

Şebekeler Yer Altına Alınmalı

Elektrik kesintilerinin temel nedenlerinden birinin şebeke altyapısının eskiliği olduğunu belirten Yılmaz, şebekelerin yer altına alınmasının önemine dikkat çekti. Şunları kaydetti:

“Dağıtım şirketlerinden yatırım planlamalarını yenilikçi bir yaklaşımla yapmalarını bekliyoruz. Şebekelerin yer altına alınması, doğal etkilerden daha az etkilenmesini sağlayarak can ve mal güvenliği için kritik öneme sahiptir.”

Akıllı Sayaçlar Neler Sağlayacak?

Enerji verimliliği: Tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi sunarak tasarruf fırsatları sağlayacak.

Tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi sunarak tasarruf fırsatları sağlayacak. Hızlı çözüm: Sayaçların kaydettiği kesinti ve kalite verileri, dağıtım şirketlerine sorunları daha hızlı tespit etme imkanı sunacak.

Sayaçların kaydettiği kesinti ve kalite verileri, dağıtım şirketlerine sorunları daha hızlı tespit etme imkanı sunacak. Kaçak elektrik önleme: Kaçak tüketimin tespiti kolaylaşacak, böylece kayıplar minimuma indirilecek.

Dağıtım Şirketlerinden Beklentiler

EPDK Başkanı, dağıtım şirketlerinin "şebeke işletmeciliği" yerine "sistem işletmeciliği" mantığıyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Şirketlerin AR-GE çalışmaları yaparak ve vizyoner yatırım planlamalarıyla altyapı sorunlarını çözmesi gerektiğini belirten Yılmaz, kesintilerin kalıcı olarak önlenmesi için kapsamlı bir dönüşüm beklediklerini söyledi.

2026 ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye'de akıllı ve milli sayaç dönemi, enerji sektöründe yeni bir çağ başlatacak. Yeni düzenleme ile hem tüketiciler hem de enerji şirketleri için daha verimli ve güvenli bir enerji yönetimi hedefleniyor.