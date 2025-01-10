Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı: 243 Bin TL

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin bedelli askerlik tutarını açıkladı. Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

Memur Maaş Katsayısına Göre Belirlendi

Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik ücretinin, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2025 yılı ‘Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'nde memur maaş katsayısı artış oranına göre bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenmiştir.”

Başvurular Başladı

Açıklamada, 7 Ocak 2025 itibarıyla bedelli askerlik başvurularının başladığı ifade edildi. Bedelli askerlik yapmayı planlayan vatandaşların, belirlenen ücret kapsamında müracaat işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi.

Bedelli Askerlik ve Yeni Dönem

Bedelli askerlik tutarının, ekonomik koşullara paralel olarak memur maaş katsayısına göre belirlenmesi, ücretin her yıl artış göstermesine neden oluyor. Bu durum, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar için daha erken planlama yapmayı gerektiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, müracaat sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmelerin resmi kanallardan yapılacağını duyurdu. Gelişmeleri takip ederek, süreç hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.