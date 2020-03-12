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12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
EĞİRDİR BELEDİYESİ BÜLTENİ


12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE
MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ.
12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı bugün saat 10.00'de Eğirdir İrfan Kaynak Ortaokulu'nun organize ettiği programla MAREM toplantı salonunda gerçekleşti.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tğg. Aydoğan BUDAKÇI, Eğirdir Belediye Başkan Vekilimiz Veli GÜNGÖR, Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY, Daire Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Bayram AKÇAY yaptı.
Günün anlam ve önemini anlatan Video gösterimi, şiirlerin okunması, oratoryo ve tiyatro gösterilerinin ardından Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortaokul ve Liseler arasında düzenlenen 'Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy'u Canlandırma Yarışmasında ödül alan öğrencilerimizin ödülleri protokol tarafından verildi.
Liseler arası Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy'u Canlandırma Yarışmasında birinci olan, Mavigöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Eda Şükriye GÖRGÜLÜ, İkinci olan Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Umut can KIZILTAŞ, Liseler arasında ikinci olan Akşemseddin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Harun ÇELİK, Üçüncü olan Pazarköy Mehmet Ali Yüceer Ortaokulu öğrencisi Yeliz ŞAHİN, Liseler arası üçüncü olan Nafiz Yürekli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alim PEKSAK ödüllerini aldılar.
Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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