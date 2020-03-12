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Genç girişimcilere yol haritası oluşturacak işbirliği

Genç girişimcilere yol haritası oluşturacak işbirliği
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Genç girişimcilere yol haritası oluşturacak işbirliği
 
Genç girişimciyi artıracak işbirliği protokolü
 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2020 Çalışma Programı Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında Isparta, Antalya ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) işbirliği ile ‘Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırmak’ amacıyla faaliyetler başlattı. BAKA, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve GBEV’in, işbirliği protokolü imzalayarak başlattığı program kapsamında, ortaöğretim öğrencilerinde girişimcilik bilincinin oluşturulmasına yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek; ‘inovasyon kampı’, ‘yerel fuar’, ‘ulusal yarışma’, ‘girişimcilik zirvesi’, ‘akıllı tüketici oluyorum’, ‘benim işim’ gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.
Isparta Ekonomi Kampüsü BAKA Hizmet Binasında ‘Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırmak Amaçlı İşbirliği’ toplantısı gerçekleştirildi. Gençlerin uygulamalı eğitimler yoluyla doğrudan girişimcilik deneyimi yaşamalarını sağlayacak programa yönelik işbirliği protokolünü BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN, Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer YILMAZ, Burdur Milli Eğitim Müdürü Emre ÇAY ve GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Çelik ÖREN imzaladı.

TEMALAR ‘TIBBİ AROMATİK BİTKİLER’, ‘EKOTURİZM’, ‘GİRİŞİMCİLİK’
BAKA’nın kaynakları belirli sektörlere belirli temalar üzerine kanalize etmeye çalıştığını ve bu doğrultuda üç tema belirlediğini kaydeden BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, “Birinci odaklanmamız tıbbi ve aromatik bitkiler sektörü. İkinci temamız ekoturizm sektörü, ekoturizm alanındaki yatırımların hem çeşit hem nicelik açısından farklılaştırılması gelişmesini sağlamaya çalışmak. Tabi tüm bunları bir araya getiren gerçekleştirecek olan nihayetinde insandır. İnsan faktörü en önemli faktördür. Bütün kaynakları kullanacak olan yine insanın kendisi olduğu için insani gelişimle insan kaynaklarının güçlendirilmesi bizim ayrı bir odağımız. Bu anlamda Girişimcilik Sonuç Odaklı Programımız bulunmakta” dedi. BAKA’nın girişimcilik ekosistemini geliştirme amaçlı çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu da belirten Genel Sekreter GÜLER, sözlerine şöyle devam etti:
“Öncelikle ekosistemde faaliyet gösteren, organizasyonlar yapan, eğitimler gerçekleştiren kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak birlikte hareketi sağlamak. Öncelikli olarak gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz şeylerden birisi bu. İkincisi girişimci olmayı arzu edenleri teşvik edecek politikalar yürütmek. Üçüncüsü genç yaşlarda erken eğitim dönemlerinde girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak. Bugün burada bulunmamızın ana gayesi Antalya, Isparta, Burdur’da lise çağında girişimcilik deneyimlerini artırmak. Kurum kuruluşlarla birbirinden farklı girişimcilik eğitimleri gerçekleştiriliyor ama burada protokole bağlayacağımız mutabakatımızı beyan edeceğimiz çalışma ile farklı bir noktaya değinmiş olacağız.
Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın temsilcileri ile birlikte özgün bir program olacak. Programın niteliği şu; bir eğitimi tek yanlı vermekten ziyade bizzat deneyimlemek. Doğrudan girişimci olmak, girişimci olarak faaliyet göstermek, öğrencilerin kuracakları girişimler ile deneyim kazanmalarını sağlamak. Bu anlamda değerli milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışma gerçekleştirme noktasında hepsi çok pozitif bir şekilde yaklaştılar. Genç Başarı Eğitim Vakfına teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak böyle özgün bir modeli hem tasarladıkları hem uyguladıkları Antalya, Isparta Burdur illerimizde uygulama yönünde bizlerle pozitif bir şekilde diyolog içerisinde oldukları için. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde öncelikli olarak üç ilimizde yaklaşık 100’er öğrencinin katılımıyla inovasyon kampları düzenleyeceğiz. Önümüzdeki dönemle birlikte girişimlerin kurulması, girişimciliğin deneyimlenmesi amaçlı ve çeşitli diğer destekleyici eğitimlerle çalışmalarımıza başlayacağız. Bugün başlatacağımız faaliyetlerin öncelikle gençlerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”
BAKA ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine çalışma için teşekkür eden kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik ÖREN de, 1999 yılından bu yana vakıf olarak Milli Eğitim Bakanlığı protokolü çerçevesinde 50 ilde faaliyetlerini sürdürdüklerini, ilkokuldan başlayıp lise seviyesine kadar gençleri iş hayatına hazırlamak ve girişimci zihin yapısında yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti. Antalya, Isparta ve Burdur’da ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere sekiz ay sürecek deneyim üzerine kurulmuş GBEV Genç Başarı GençBizz Programı’nın uygulanacağını belirten ÖREN, amacın gençlerin sadece kendi iş fikirlerini bulup kendi işlerini kuran gençler olmasından ziyade girişimci gibi düşünüp girişimci gibi davranan girişimci zihin yapısına sahip gençler yetiştirebilmek olduğunu vurguladı.
 
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