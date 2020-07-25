Antalyaspor yönetiminden futbolculara ve teknik ekibe ödül ANTALYA - Antalyaspor yönetimi, sezonu rekorlarla kapatan futbolcular ile teknik ekibi ödüllendirdi.Süper Lig'de 11 maç üst üste mağlup olmayan ve deplasmanda da üst üste 8 karşılaşmada yenilmeyip kulüp rekoru kıran Fraport TAV Antalyaspor, Galatasar