Antalyaspor, Galatasaray beraberliğiyle sezonu 45 puanla tamamladı ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sezonu 45 puanla kapattı.Fraport TAV Antalyaspor'un Galatasaray mücadelesindeki gollerini 19. dakikada Fredy, 90+3. dakikada L