isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertiz

Zore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan Katılıyor

Zore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan Katılıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 30.05.2025 20:44
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporu
Zore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan Katılıyor

Türkiye'nin önde gelen teknoloji aksesuar markalarının satışını gerçekleştiren Zore Premium, yeni mağazasını Isparta Meydan AVM 1. katta açıyor. Açılış etkinliği, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Açılışa, teknoloji dünyasının tanınmış ismi Hakkı Alkan da katılarak etkinliğe renk katacak.

Zore Premium: Teknoloji Aksesuarında Kalitenin Adı

Zore Premium, akıllı telefon kılıfları, ekran koruyucular, kablolar, bataryalar ve şarj cihazları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Mağazada, Wiwu, YOUNGKIT, Benks at, RAPTIC, PI-TA-KA, SKINARMA, RECCI, wlons, Go-Des ve Kajsa gibi global markaların yanı sıra, AMG, DKNY, GUESS®, KARL LAGERFELD, KARL, TUMI, LENYES, Hello Kitty ve LACOSTE gibi prestijli markaların ürünleri de yer almaktadır.

Hakkı Alkan Kimdir?
Hakkı Alkan, 10 Kasım 1980 doğumlu olup, Türkiye'nin önde gelen teknoloji platformlarından biri olan ShiftDelete.Net'in kurucusudur. 2005 yılında kurduğu bu platform, teknoloji meraklıları için güncel haberler, incelemeler ve rehberler sunmaktadır. Alkan, profesyonel iş hayatına 2003 yılında Chip Magazine dergisinde editörlük yaparak başlamış ve ardından PC Magazine Türkiye'de yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Günümüzde YouTube kanalında teknoloji içerikleri üretmekte ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir .

Zore Premium'un Isparta şubesinin açılışına katılarak, teknoloji dünyasının önemli ismi Hakkı Alkan ile tanışma fırsatını kaçırmayın. Ayrıca, açılışa özel sürpriz hediyeler ve indirimli ürünler de mağazada sizleri bekliyor. 

Açılış Etkinliği Detayları:
Tarih: 31 Mayıs 2025 Cumartes
Saat: 16.30*
Adres: Meydan AVM, Kat:1 ISPARTA

Whats-App-Image-2025-05-30-at-20-21-58-1

Whats-App-Image-2025-05-30-at-20-21-59-2

Whats-App-Image-2025-05-30-at-20-21-59-3

Whats-App-Image-2025-05-30-at-20-21-59-4

Whats-App-Image-2025-05-30-at-20-21-59
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uluslararası Isparta Gül Festivali Coşkuyla Başladı
Zore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan Katılıyor
Isparta'da İGS’den Yaz Sezonuna Özel Dev Kampanyalar Başladı!
Isparta Valiliği Kararı İle Yasaklandı
Isparta’da 5 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlıyor
Isparta, Ekonomide Sınıfta Kaldı!
Çarşamba Günü Ahmet'in Yeri'nde 1 Alana 1 Bedava Kampanya!
Isparta'da Erkeklere Özel Doğal Görünüm Fırsatı
Yaklaşık 16 milyon emekli merakla bekliyor! Gözler SGK'da
Kimler ödeme yapmayacak?
Memurlar Dikkat! AYM 3600 Ek Gösterge Şartını İptal Etti
Çevik Gıda’da Bu Hafta Kaçmaz: Kaliteli Ürünlerde Büyük Fırsatlar
Isparta ve Burdur’da Yarın Fırtına Bekleniyor
Kamu Çalışanları Dikkat: 2025 Kurban Bayramı Tatili Detayları Belli Oldu!
Yeni Düzenlemeler ve Artan Cezalar
Isparta’da Ev Dekorasyonuna Yeni Bir Soluk: Çağıl Ev Atölyesi!
Isparta’da Güvenliğin Adresi: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu ile Geleceğin Güvenlik Uzmanları Yetişiyor!
Arsahane'den Isparta'da Yatırım Fırsatına Yoğun İlgi: Stant Süresi Uzatıldı!
Isparta’da Asfalt Yenileme Çalışmaları Başlıyor! Cadeler Kapandı
Isparta’da Paketleme ve Hijyen Ürünlerinde Tek Adres
Isparta'da Talat Car Detailing ile Aracınıza Boya Koruma Filmi (PPF): Görünmeyen Zırh
Mimarsinan Caddesi'nde Sinyalizasyon Çözüm mü?
Isparta’da Sivrisinek Sezonu Başladı: Erken Önlem Çağrısı
Yazılı Kanyon’da Serinlemek İsterken Canından Oldu
19 Mayıs'a Özel Kampanya: Ahmet'in Yeri'nde 1 Alana 1 Bedava!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-oto-gizli-ozellik-acma

isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Valiliği Kararı İle YasaklandıIsparta Valiliği Kararı İle Yasaklandı27 Mayıs 2025
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinden Film Söyleşisi EtkinliğiSüleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinden Film Söyleşisi Etkinliği26 Mayıs 2025
Çevik Gıda’da Bu Hafta Kaçmaz: Kaliteli Ürünlerde Büyük FırsatlarÇevik Gıda’da Bu Hafta Kaçmaz: Kaliteli Ürünlerde Büyük Fırsatlar25 Mayıs 2025
Tales Fen Yarışması’nda Büyük Başarı: Elif Çelik Türkiye 4.’sü, Yiğit Ünal Türkiye 5.’si OlduTales Fen Yarışması’nda Büyük Başarı: Elif Çelik Türkiye 4.’sü, Yiğit Ünal Türkiye 5.’si Oldu26 Mayıs 2025
Kimler ödeme yapmayacak? Kimler ödeme yapmayacak? 26 Mayıs 2025
Memurlar Dikkat! AYM 3600 Ek Gösterge Şartını İptal EttiMemurlar Dikkat! AYM 3600 Ek Gösterge Şartını İptal Etti26 Mayıs 2025
Zore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan KatılıyorZore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan Katılıyor30 Mayıs 2025
Ahmet Davutoğlu, Isparta’da Halkla BuluşacakAhmet Davutoğlu, Isparta’da Halkla Buluşacak29 Mayıs 2025
Isparta ve Burdur’da Yarın Fırtına BekleniyorIsparta ve Burdur’da Yarın Fırtına Bekleniyor25 Mayıs 2025
Isparta'da Erkeklere Özel Doğal Görünüm FırsatıIsparta'da Erkeklere Özel Doğal Görünüm Fırsatı26 Mayıs 2025
Çarşamba Günü Ahmet'in Yeri'nde 1 Alana 1 Bedava Kampanya!Çarşamba Günü Ahmet'in Yeri'nde 1 Alana 1 Bedava Kampanya!27 Mayıs 2025
Yaklaşık 16 milyon emekli merakla bekliyor! Gözler SGK'daYaklaşık 16 milyon emekli merakla bekliyor! Gözler SGK'da26 Mayıs 2025
Isparta, Ekonomide Sınıfta Kaldı!Isparta, Ekonomide Sınıfta Kaldı!27 Mayıs 2025
Uluslararası Isparta Gül Festivali Coşkuyla BaşladıUluslararası Isparta Gül Festivali Coşkuyla Başladı30 Mayıs 2025
Isparta’da 5 Kişilik İşgücü Uyum Programı BaşlıyorIsparta’da 5 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlıyor27 Mayıs 2025
Isparta'da İGS’den Yaz Sezonuna Özel Dev Kampanyalar Başladı!Isparta'da İGS’den Yaz Sezonuna Özel Dev Kampanyalar Başladı!29 Mayıs 2025
Usta Sanatçı İlhan Şeşen 76 Yaşında Hayatını KaybettiUsta Sanatçı İlhan Şeşen 76 Yaşında Hayatını Kaybetti26 Mayıs 2025
4 Mevsim Manavları’ndan Şehit Yakınları ve Gazilere Anlamlı Destek4 Mevsim Manavları’ndan Şehit Yakınları ve Gazilere Anlamlı Destek29 Mayıs 2025
Sav Belediyesi’nden Sosyal ve Hizmet Altyapısına Yeni YatırımlarSav Belediyesi’nden Sosyal ve Hizmet Altyapısına Yeni Yatırımlar29 Mayıs 2025