Zore Premium Isparta Şubesi Açılışına Teknoloji Fenomeni Hakkı Alkan Katılıyor

Zore Premium: Teknoloji Aksesuarında Kalitenin Adı

Hakkı Alkan Kimdir?

Açılış Etkinliği Detayları:

Türkiye'nin önde gelen teknoloji aksesuar markalarının satışını gerçekleştiren Zore Premium, yeni mağazasını Isparta Meydan AVM 1. katta açıyor. Açılış etkinliği, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Açılışa, teknoloji dünyasının tanınmış ismi Hakkı Alkan da katılarak etkinliğe renk katacak., akıllı telefon kılıfları, ekran koruyucular, kablolar, bataryalar ve şarj cihazları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Mağazada, Wiwu, YOUNGKIT, Benks at, RAPTIC, PI-TA-KA, SKINARMA, RECCI, wlons, Go-Des ve Kajsa gibi global markaların yanı sıra, AMG, DKNY, GUESS®, KARL LAGERFELD, KARL, TUMI, LENYES, Hello Kitty ve LACOSTE gibi prestijli markaların ürünleri de yer almaktadır.Hakkı Alkan, 10 Kasım 1980 doğumlu olup, Türkiye'nin önde gelen teknoloji platformlarından biri olan ShiftDelete.Net'in kurucusudur. 2005 yılında kurduğu bu platform, teknoloji meraklıları için güncel haberler, incelemeler ve rehberler sunmaktadır. Alkan, profesyonel iş hayatına 2003 yılında Chip Magazine dergisinde editörlük yaparak başlamış ve ardından PC Magazine Türkiye'de yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Günümüzde YouTube kanalında teknoloji içerikleri üretmekte ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir .'un Isparta şubesinin açılışına katılarak, teknoloji dünyasının önemli ismi Hakkı Alkan ile tanışma fırsatını kaçırmayın. Ayrıca, açılışa özel sürpriz hediyeler ve indirimli ürünler de mağazada sizleri bekliyor.