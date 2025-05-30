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Ahmet Davutoğlu, Isparta’da Halkla Buluşacak

Ahmet Davutoğlu, Isparta’da Halkla Buluşacak
ISPARTA
G.Tarihi: 29.05.2025 22:50
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Ahmet Davutoğlu, Isparta’da Halkla Buluşacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Isparta programı belli oldu. Davutoğlu, yarın Isparta’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Halk buluşması, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

Program, Isparta Öğretmenevi’nde düzenlenecek.

Toplantıya Gelecek Partisi Isparta İl Başkanlığı ev sahipliği yapacak. İl Başkanı Nadir Öngören, yaptığı açıklamada tüm Isparta halkını davet etti.

Buluşmada Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun vatandaşlarla sohbet etmesi, bölge gündemi ve ülke meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Program, halkın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla organize ediliyor.

Gelecek Partisi Isparta İl Başkanı Nadir Öngören, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek halk buluşmamıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Şehrimizin sorunlarını ve ülke gündemini konuşup, birlikte sohbet edeceğimiz bu programda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Ahmet Davutoğlu’nun vatandaşlarla bir araya gelip, bölge halkının taleplerini dinleyerek kamuoyuna açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

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