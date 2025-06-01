Uluslararası Isparta Gül Festivali Coşkuyla Başladı

Isparta’nın simgesi olan ve dünya çapında ün kazanan gülü adına düzenlenen Uluslararası Isparta Gül Festivali, coşkulu kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılış etkinlikleri, vatandaşların, yerli ve yabancı misafirlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, öğrencilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Resmî Törenle Başladı

Festival programı kapsamında, Vali Sayın Abdullah Erin ve Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından, gülcülük tarihinin öncüsü ve Isparta'nın gül üretimine ömrünü adamış ismi Müftüzade Gülcü İsmail Efendi, kabri başında dualarla anıldı.

Kortej Yürüyüşüne Yoğun Katılım

Şehrin cadde ve sokaklarında düzenlenen kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar ve protokol üyeleri, gül kokuları arasında festival coşkusuna ortak olurken, kortej güzergâhında halk büyük ilgi gösterdi.

Festival Alanında Etkinlikler Devam Ediyor

Uluslararası Gül Festivali, kortej yürüyüşünün ardından festival alanında devam etti. Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikler kapsamında, konserler, sergiler, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle Isparta halkı ve şehre gelen misafirlerin keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Isparta Belediyesi yetkilileri ve organizasyon komitesi, tüm vatandaşları ve misafirleri festival coşkusuna ortak olmaya davet etti.



